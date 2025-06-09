台中石岡古井嬰屍案，台中地院今宣判。圖／報系資料照

台中市謝姓男子與柯姓女子前年產子，2人讓男嬰在浴缸溺斃，棄置石岡區古井，事隔半年才自首，二人求法官輕判，全案今判謝6年5月、柯女11年2月徒刑，二人刑度相差4年9月，台中地院說明，此案謝男在檢警尚未發覺時即自首，符合減刑規定。

台中地院說明，此案被告二人都坦白承認，卷證資料可認定二人有犯意聯絡、行為分擔，柯女律師雖主張，此案有生母殺嬰罪適用，不過合議庭審酌相關卷證資料，認定柯女身體健康、智能健全、具有工作能力，縱然稍有負債，尚不至於發生衣食無著的情形。

柯女沒有不能撫養被害嬰兒的情形，縱然她不願意撫養，也可以透過政府、社福機構辦理出養手續，客觀上並無不得已的情形，不該當該條的規定。

中院指出，此案謝男二人涉犯殺人罪，屬成年人故意對兒童犯罪，依違反兒童與少年福利權益保障法，加重其刑，另外謝男殺害被害嬰兒、遺棄屍體的犯行，在還沒有被偵查犯罪機關發覺前，就主動向員警自首，帶同員警到棄屍的地點調查，接受裁判，符合自首規定，依法減刑。

台中地院今早由審判長劉柏駿宣判，依殺人、遺棄屍體罪分判謝6年2月、7月徒刑，應執行6年5月，柯女則依殺人、遺棄屍體罪，分判10年8月、8月徒刑，應執行11年2月，可上訴。

檢警調查，謝男（31歲）、柯女（31歲）在大學時即交往，2022年10月間，柯女發現已懷孕8周，2人討論引產，但未有後續動作，前年5月底，柯女上班時劇烈腹痛，返家後發現羊水破裂，聯絡謝男到場後，由謝替柯女接生，在柯女東勢區租屋處產下男嬰。

因柯女表明不願留下男嬰，謝男讓男嬰在注滿水的浴缸溺斃後，以垃圾袋包裹帶回石岡區租屋處後，棄置在租屋處後方水井，謝因良心不安，去年初向檢警自首，檢方在去年5月間，起訴二人。

謝男將男嬰放入注滿水的浴缸溺斃，男嬰遺體包入垃圾袋後，帶回謝男租屋處，棄置租屋處後方水井，謝男良心不安，去年初才向警方自首，全案由檢方依殺人、棄屍等罪起訴。