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影／死囚沈文賓溺殺2人...竟稱僅壓2、3分鐘 法官反嗆：死者是水行俠？

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

死囚沈文賓為查妻子下落，擄走妻舅潘姓女友和呂姓男子，拷問後溺殺棄屍，2020年3月31日判處死刑定讞。沈聲請再審，台灣高等法院今開庭調查，沈仍在解釋犯罪動機，並稱僅是把潘女壓入水中2、3分鐘，法官打斷沈陳述，反嗆沈「潘女應該不是水行俠吧？」

沈文賓今出庭，面對媒體詢問是否擔心被槍決、為何聲請再審，均不發一語。高院開庭時，沈文賓律師聲請調閱沈犯案當時的基地台位置、手機鑑定，另也想調查沈文賓對呂的犯意為殺人或是傷害致死。

沈陳述時表示，當時因為父親過世頭七，他不解為何妻子沒有回去，並稱他僅將潘女壓入水中2、3分鐘，「我看她都沒有動」，沈話還沒有說完，即被法官打斷。法官表示不了解沈陳述的用意，還是在爭執犯案動機，並說「潘女應該不是水行俠吧」，有人可以忍受被壓在水中2、3分鐘不呼吸嗎，「難道是奧運選手嗎？」

沈文賓律師隨即請求法官休庭5分鐘，欲到「庭外」跟當事人討論。法官再回應，要考量法警戒護的困難，就在庭內討論，他不知道高院有沒有跑過人，但他不想成為高院第一個跑掉人犯的法官，也不想到時候要和法警一起抓人犯，「我沒有興趣當英雄耶」。

沈文賓長期對妻子家暴，妻子不堪虐待離家出走，他遍尋妻子不著，2012年12月和同父異母弟弟沈文夏開車去宜蘭，到妻舅經營的檳榔攤逼問妻子下落。

兩人找不到妻舅，便持槍押走妻舅潘姓女友，及潘的呂姓友人。途中，沈文賓與二人口角，沈文賓、沈文夏將潘女及呂載到桃園大溪山區，綑綁手腳後丟入灌溉溝渠溺殺，再運往三峽恩主公醫院停車場棄屍。

一審到更四審六度判沈文賓死刑，褫奪公權終身，最高法院2020年駁回上訴而定讞，沈文夏則判十九年徒刑確定。

沈文賓。記者林孟潔／攝影
沈文賓。記者林孟潔／攝影

殺人 死囚 死刑 棄屍 妻子

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