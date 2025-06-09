她說缺錢！男引誘13歲少女與友性交 給萬元報酬下場曝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名23歲賴男透過友人結識一名年僅13歲少女，他稱少女自述缺錢因此媒合她與自己多名友人性交易，檢方依妨害性自主罪等案起訴賴男，依犯引誘使少年為有對價之性交罪處有期徒刑1年1月。示意圖／翻攝自Pixabay
桃園一名23歲賴男透過友人結識一名年僅13歲少女，他稱少女自述缺錢因此媒合她與自己多名友人性交易，檢方依妨害性自主罪等案起訴賴男，依犯引誘使少年為有對價之性交罪處有期徒刑1年1月。示意圖／翻攝自Pixabay

桃園一名23歲賴姓男子透過友人結識一名年僅13歲少女，他稱少女自述缺錢，因此媒合她與自己多名友人發生性交，事後再給付少女上萬元報酬。少女報警後檢方依妨害性自主罪等案起訴賴男，依犯引誘使少年為有對價之性交罪處有期徒刑1年1月。

檢方調查，23歲賴男與同歲的小丞（化名）是朋友，賴透過友人認識未成年少女妍妍（化名），結果竟與小丞引誘妍妍從事性交易，分別於2022年10月在桃園區約客汽車旅館、麗星花園汽車旅館，引誘妍妍分別與小丞 、未成年黃男及諶男從事性交2次，並分別給付新台幣7千元、1至2萬元報酬。

事後妍妍家屬得知後要求她向警方報案，警詢時小丞承認當天在汽車旅館明知妍妍未成年，但仍與她發生性行為，而當時性交易的費用則是由賴男支付，賴則說妍妍自稱缺錢，所以才建議她可以透過性交易賺錢。

檢方認為，賴男犯兒童及少年性剝削防制條例第32條第1項引誘使少年為有對價之性交罪嫌；經查妍妍於案發時未滿14歲，小丞犯兒童及少年性剝削防制條例第31條第1項之與未滿16歲之人為有對價之性交行為罪嫌，應依刑法第227條第1項之對於未滿14歲之男子為性交罪嫌論處，2人皆依妨害性自主罪等案件提起公訴。

桃園地院近日審酌，賴男明知妍妍於案發時年僅13歲，思慮未成熟，年幼識淺且易受物質誘惑，竟仍引誘她與多名異性從事性交易，不僅危害妍妍身心健康及性自主意識健全發展，更扭曲妍妍對於性關係及金錢的價值觀，妍妍雖有調解意願，但其家長無意調解，依犯引誘使少年為有對價之性交罪，處有期徒刑1年1月，可上訴；小丞所涉妨害性自主罪嫌部分則另行審理。

桃園地院 未成年 性關係 性剝削 性交易 妨害性自主

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