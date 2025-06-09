【重磅快評】汽車暴衝奪命別全推給老年駕駛 政府有該做的事

AEB自動緊急煞車系統能減少追撞事故，降低受傷機率，但在這些設備在台灣還停留在「選配」階段。圖／IIHS提供

近日車輛暴衝事故頻傳，昨日台南76歲婦人駕駛的小客車失控暴衝，奪走一名74歲騎單車老翁生命。5月間新北三峽發生78歲老翁開車衝進校門口，造成4死11傷的重大死傷事故；台南玉井也有駕駛誤踩油門撞進早餐店，導致店主當場喪命。

從早餐店到校門口、從人行道到大學門口，這些事故幾乎都有共同因素：「高齡駕駛」、「誤踩油門」、「無防暴衝裝置」。但意外事故不能全推給高齡駕駛，這些無辜往生的人命更是因為政策怠惰所致。駕駛把煞車當油門踩，這類汽車暴衝事故看似全是車主的錯，外界好像無能為力，但是國際間早有立法防止，台灣還在原地踏步。

現今汽車早已具備多項防暴衝技術：從「油門制動優先系統」、「誤踩防止系統」甚至是「主動煞車系統」（AEB）。這些都是市面上已有的技術，在新車中導入並不算昂貴，特別是與一條人命、一場家庭悲劇相比。但令人遺憾的是，這些技術在台灣並未被納入強制標配。即使消費者想要，也常需額外加價，甚至只在購買中高階車款時才能享有。政府迄今未制定相關法規，要求新車必須配備某些最低層級的防暴衝裝置。

國際上早就在做，以日本為例，因面臨高齡駕駛風險，2018年起便由政府主導推動「安全支援車」制度。對高齡駕駛者提供購車補助，鼓勵他們選購具備自動煞車、誤踩防止等功能的車輛。2021年起強制所有新型車款搭載「誤踩防止系統」與AEB（自動緊急煞車），並針對65歲以上駕駛提供補助加裝。日本國土交通省統計，高齡駕駛引發的暴衝事故因此下降超過三成。

南韓在2022年起，針對65歲以上駕駛者推行「智慧輔助系統購車補助計畫」，同時逐步研擬法令要求市售新車標準化部分安全裝置。歐盟亦自2022年起，明定新車必須配備AEB，作為標準安全規格。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）已宣布，將於2029年前全面強制新車搭載AEB及相關誤踩防護系統。

即使不去安裝較貴的「誤踩防止系統」與AEB，還有相對便宜的選擇像是防暴衝坐墊、油門踏板感應裝置，成本低且易於安裝。日本推廣防誤踩油門系統和坐墊，部分由政府補助，顯示其成本可被接受且具實用性。

反觀台灣，這些設備竟還停留在「選配」階段。每一次事故後，公部門的標準答案永遠是「加強駕駛教育」、「檢討車主責任」、「促進安全駕駛觀念」，但政府在防止汽車暴衝上，至少可以做三件事：

首先是立法推動強制安全裝置。針對市售新車，逐步納入強制配備如油門制動優先、自動煞車、誤踩預防等基本安全科技。這不只是交通部的責任，還需要經濟部、標檢局與產業界聯手推動。

其次是高齡駕駛專屬補助與汰舊換新，參照日本模式，針對高齡駕駛者購車給予補助，引導其購買具備防暴衝功能的安全車款。政策不該是「限制駕駛年齡」，而是提供科技幫助人們繼續安全駕駛。

第三是資訊揭露與車廠責任明確化。強化車廠對安全功能的揭露責任，讓消費者能明確比較車款的防暴衝機制，並制定罰則，防止車廠以廣告包裝代替真實安全設計。

不論駕駛是否高齡，汽車暴衝的情況可能發生在每一個年齡層，汽車暴衝不可怕，可怕的是台灣的制度設計還停在只有「駕駛自己負責」的時代。當政府選擇不作為，車廠選擇不標配，消費者被迫選擇「價格優先」，每一場暴衝事故的背後，這些都成了制度性共犯。