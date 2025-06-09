聽新聞
0:00 / 0:00
對受刑人伸狼爪...高雄監獄管理員爆性侵 躲死角逼對方幫口愛
高雄監獄葉姓戒護科管理員，被爆出2023年11月起陸續對某受刑人伸出狼爪，趁著擔任工場管理員機會，逼受刑人幫他口愛，葉男惡行被揭發後，去年10月已被高雄地檢署依權勢性交罪嫌起訴，案件審理中。
葉男惡行今被鏡周刊踢爆，高雄監獄回應，稱案發後就已將葉男調離原職，目前葉僅負責大門警衛工作，不再讓他與受刑人接觸，待司法判決結果出爐後，再依法辦理。
檢方調查，48歲葉男前年5月調往高雄監獄第13工場擔任主管，負責戒護該工場受刑人，及管理考核受刑人表現、檢閱受刑人通信、提供受刑人提報假釋時意見等權限。
但他自前年11月起，被控對某受刑人伸出狼爪，同年11月21日、12月5日、12月6日間，假藉職務之便要對方移動至監視器死角，逼受刑人在庫房內幫他口愛3次。
後來受刑人不堪受辱向獄方申訴，全案才曝光，雄檢接獲通報後展開偵辦，認定葉男對受刑人共伸出3次狼爪，去年10月偵結，依權勢性交罪嫌起訴葉男，案件正由高雄地院審理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言