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對受刑人伸狼爪...高雄監獄管理員爆性侵 躲死角逼對方幫口愛

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄監獄外觀。本報資料照片
高雄監獄外觀。本報資料照片

高雄監獄葉姓戒護科管理員，被爆出2023年11月起陸續對某受刑人伸出狼爪，趁著擔任工場管理員機會，逼受刑人幫他口愛，葉男惡行被揭發後，去年10月已被高雄地檢署依權勢性交罪嫌起訴，案件審理中。

葉男惡行今被鏡周刊踢爆，高雄監獄回應，稱案發後就已將葉男調離原職，目前葉僅負責大門警衛工作，不再讓他與受刑人接觸，待司法判決結果出爐後，再依法辦理。

檢方調查，48歲葉男前年5月調往高雄監獄第13工場擔任主管，負責戒護該工場受刑人，及管理考核受刑人表現、檢閱受刑人通信、提供受刑人提報假釋時意見等權限。

但他自前年11月起，被控對某受刑人伸出狼爪，同年11月21日、12月5日、12月6日間，假藉職務之便要對方移動至監視器死角，逼受刑人在庫房內幫他口愛3次。

後來受刑人不堪受辱向獄方申訴，全案才曝光，雄檢接獲通報後展開偵辦，認定葉男對受刑人共伸出3次狼爪，去年10月偵結，依權勢性交罪嫌起訴葉男，案件正由高雄地院審理中。

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