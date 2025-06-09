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高鐵和自來水用地遭埋廢棄物 律師涉案連同集團36人起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣地檢署111年起偵辦不法廢土集團，發現該集團涉在雲林斗六、西螺等多個鄉鎮農地涉嫌填埋廢棄物，行跡遍集多個鄉鎮面積廣達8公頃，調查過程，發現一名劉姓律師將偵訊案情洩露給魏姓主嫌，全案偵結今天依違反廢棄物清理法及洩密等罪嫌，起訴律師及魏為首的36人及1家公司。

雲林地檢署檢察官莊珂惠指揮雲林縣刑警隊、雲林調查站、虎尾及台西警分局組成專案小組偵辦不法廢土案，緝獲以魏姓男子（41歲）為首的非法廢土集團及由陳姓男子（36歲）的砂石車隊合夥組織，該集團不斷從北部營建工地及土石資源堆置處理場，非法運送營建混合物與俗稱「土餅」的無機性污泥，到雲林多處農地違法傾倒填埋。

檢警調出動無人機空拍，還發現一輛砂石車整土時翻覆，並查出魏姓集團回填11筆農地，面積共約6、7公頃；陳男車隊集團則回填3筆農地約1.3公頃，合計逾8公頃，檢警查出集團所填埋的農地均為特定農業區的優良農地，遍及斗六、西螺、土庫、元長、褒忠、崙背、麥寮等鄉鎮，甚至還有部分土地屬水利署第四河川分署管理的河川公有地、土庫鎮高鐵路權用地及自來水的集水區用地。

主任檢察官朱啟仁表示，魏姓集團分工精密，由魏統一指揮，其陳姓女友（35歲）負責記帳，吳男（36歲）等人操控挖土機，伍男（39歲）等人負責放哨並引導重機具經隱蔽小路進出。

另也有從事地主仲介的林姓父子參與並以監視器過濾車流、按車次收費方式牟利；此外也查獲陳姓等16名地主為節省填土費用，提供農地回填廢土，甚有知名房仲連鎖公司吳姓人員涉案。

偵查過程中，當時人在大陸的魏姓主嫌，得知吳姓挖土機司機被逮捕，即透過在台灣的陳姓女友委任劉姓女律師，並由劉利用律見遭羈押禁見的吳姓司機的機會，得知偵訊內容再轉告在看守所外面等候的陳女，輾轉告知魏嫌，涉洩露偵查秘密。

檢方查扣大批挖土機、砂石車、大貨車、小客車、電腦等，4人被羈押禁見，其餘涉案人則以5萬元至50萬元不等交保。檢方從查扣帳冊發現該集團從111年底至112年7月間，非法傾倒車次高達33876車次，合計非法回填廢土約96000噸，不法所得共計約800餘萬元。全案偵查終結，今天依違反廢棄物清理法及洩密等罪嫌起訴。

雲林檢警調破獲廢土集團今起訴36人，連同一名洩密的律師也一併起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢警調破獲廢土集團今起訴36人，連同一名洩密的律師也一併起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢警調破獲廢土集團今起訴36人，連同一名洩密的律師也一併起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢警調破獲廢土集團今起訴36人，連同一名洩密的律師也一併起訴。記者蔡維斌／翻攝
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雲林檢警調破獲廢土集團今起訴36人，連同一名洩密的律師也一併起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢警調破獲廢土集團今起訴36人，連同一名洩密的律師也一併起訴。記者蔡維斌／翻攝
雲林檢警調破獲廢土集團今起訴36人，連同一名洩密的律師也一併起訴。記者蔡維斌／翻攝

雲林 農地 廢棄物

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