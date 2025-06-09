市場處前科長騎單車闖紅燈 首開庭市場處發聲

台北市市場處一名前科長，騎乘UBike闖紅燈拒檢，被依妨害公務罪起訴，士林地院今首次開庭。對此，市場處表示，尊重司法調查及審理，後續也會再依判決結果、依相關法令妥善處理。

北市市場處公有零售市場科前科長在去年12月26日早上，騎乘UBike行經延平北路與民權西路口時闖紅燈，遭警方攔下時，故意裝作沒有聽見，又以各種理由拒檢，事後被依妨害公務罪起訴，士林地院今天首次開庭。

根據ETtoday報導，許姓前科長今天出庭未聘請律師，並稱剛結婚、要養生病的哥哥等，也說案發後調離主管職、從月薪8萬元降到7萬元，並有悔意。