市場處前科長騎單車闖紅燈 首開庭市場處發聲
台北市市場處一名前科長，騎乘UBike闖紅燈拒檢，被依妨害公務罪起訴，士林地院今首次開庭。對此，市場處表示，尊重司法調查及審理，後續也會再依判決結果、依相關法令妥善處理。
北市市場處公有零售市場科前科長在去年12月26日早上，騎乘UBike行經延平北路與民權西路口時闖紅燈，遭警方攔下時，故意裝作沒有聽見，又以各種理由拒檢，事後被依妨害公務罪起訴，士林地院今天首次開庭。
根據ETtoday報導，許姓前科長今天出庭未聘請律師，並稱剛結婚、要養生病的哥哥等，也說案發後調離主管職、從月薪8萬元降到7萬元，並有悔意。
對此，市場處表示，市場處尊重司法機關的調查及審理程序，後續將依最終司法判決結果，依相關法令妥善處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言