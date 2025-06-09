快訊

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

午後雷雨來了！17縣市大雨特報 恐一路下到晚上

台積電重返千元收1,005元 台股上漲129點收21,790點

市場處前科長騎單車闖紅燈 首開庭市場處發聲

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北市市場處一名前科長，騎乘UBike闖紅燈拒檢，被依妨害公務罪起訴，士林地院今首次開庭。對此，市場處表示，尊重司法調查及審理，後續也會再依判決結果、依相關法令妥善處理。

北市市場處公有零售市場科前科長在去年12月26日早上，騎乘UBike行經延平北路與民權西路口時闖紅燈，遭警方攔下時，故意裝作沒有聽見，又以各種理由拒檢，事後被依妨害公務罪起訴，士林地院今天首次開庭。

根據ETtoday報導，許姓前科長今天出庭未聘請律師，並稱剛結婚、要養生病的哥哥等，也說案發後調離主管職、從月薪8萬元降到7萬元，並有悔意。

對此，市場處表示，市場處尊重司法機關的調查及審理程序，後續將依最終司法判決結果，依相關法令妥善處理。

士林地檢署。本報資料照片
士林地檢署。本報資料照片

闖紅燈 妨害公務 司法

延伸閱讀

北市府前科長闖紅燈裝病拒檢又擅闖警車 首開庭喊窮

影／公車闖紅燈驚悚畫面曝 騎士險遭撞怒嗆：差點天人永隔

76歲婦成大旁暴衝闖紅燈釀1死2傷 凌晨10萬元交保今相驗

獨／高雄酒駕闖紅燈死亡車禍頻傳 警連兩周每天大執法

相關新聞

北市府前科長闖紅燈裝病拒檢又擅闖警車 首開庭喊窮

北市府市場處許姓前科長，日前騎乘Ubike闖紅燈，裝病拒檢又擅闖警車，遭依妨害公務罪送辦起訴，今首次到士林地院開庭，許自...

高鐵和自來水用地遭埋廢棄物 律師涉案連同集團36人起訴

雲林縣地檢署111年起偵辦不法廢土集團，發現該集團涉在雲林斗六、西螺等多個鄉鎮農地涉嫌填埋廢棄物，行跡遍集多個鄉鎮面積廣...

市場處前科長騎單車闖紅燈 首開庭市場處發聲

台北市市場處一名前科長，騎乘UBike闖紅燈拒檢，被依妨害公務罪起訴，士林地院今首次開庭。對此，市場處表示，尊重司法調查...

酒駕爆胎砸傷人吊照4年 駕駛不服提訴訟竟逆轉撤銷處分

南投邱姓男子駕駛聯結半拖車行駛國道時爆胎砸中他車釀傷，警方查出他酒駕，依「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準肇事致人受傷」裁...

正宮用行車記錄器抓姦…聽到小三誇夫「長又強」獲賠30萬

台中市一名人妻在前年間發現丈夫言行有異，調查丈夫使用車輛的行車記錄器後，發現丈夫與女同事在車內有性行為，甚至錄到小三誇讚...

高雄雙罷劫領銜人遭指是共諜 嗆綠委手機敢讓檢方查？

高雄雙罷劫總部領銜人朱磊不滿遭民進黨立委許智傑發文指涉是共諜，懷疑許智傑此舉試圖影響罷免活動，今天上午9時30分許到鳳山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。