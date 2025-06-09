北市府前科長闖紅燈裝病拒檢又擅闖警車 首開庭喊窮

北市府市場處許姓前科長，日前騎乘Ubike闖紅燈，裝病拒檢又擅闖警車，遭依妨害公務罪送辦起訴，今首次到士林地院開庭，許自稱案發後被調職處分，已有悔意，且他剛結婚，還需要照顧生病的哥哥，請求輕判。

面對庭訊，許男表示自己碩士畢業，才剛結婚，還需要照顧生病的哥哥，經濟狀況緊繃；且案發後已被調職處分，月薪從8萬元減為7萬元，已有悔意。

由於妨害公務罪刑度為3年以下徒刑、拘役或30萬元以下罰金，法官表示可改為簡易判決處刑，但檢方認為，許男是市府公務員，卻在公眾場合中與警員爆衝突，應依法處理，建議讓許男支付一定金額給公庫，以使許男檢討反省，許則反映「不要太多」，法官問「2萬元可以嗎？」，許男同意。

起訴指出，57歲許男2024年12月26日上午8時許騎乘Ubike行經台北市大同區延平北路二段、民權西路口，因行駛於人行道並闖紅燈遭員警攔停，拒不配合員警查證身分，員警提出依警察職權行使法等將其帶返警所查證身分，許又稱有心臟疾病，感覺身體不適，要求員警協助就醫。

救護人員獲報到場，員警透過警政系統及健保卡資料當場製單舉發許男，許男態度消極、拒絕簽收，又對員警及救護人員咆哮，隨後擅自開啟警用汽車右後車門，坐進警車與警僵持約40秒。