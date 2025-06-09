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酒駕爆胎砸傷人吊照4年 駕駛不服提訴訟竟逆轉撤銷處分

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投邱姓男子駕駛聯結半拖車行駛國道時爆胎砸中他車釀傷，警方查出他酒駕，依「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準肇事致人受傷」裁罰3.3萬元、吊扣駕照4年；但邱男不服提行政訴訟，法官認為不具相當因果關係，判決撤銷原處分。

判決書指出，邱男去年7月駕駛營業聯結半拖車，行經國道3號北向250.8K處爆胎，車輪彈飛砸中對向車輛，導致謝姓女駕駛受傷，經酒測，警方發現邱男酒測值達每公升0.2毫克，依酒精濃度超過規定標準肇事致人受傷，當場製單舉發。

公路局台中區監理所南投監理站認為警方舉發無誤，依「道路交通管理處罰條例」第35條第1項第1款、第24條第1項等相關規定，對邱男開罰3萬3000元、吊扣汽車駕駛執照4年，並要求他應參加道路交通安全講習。

但邱男不服監理單位裁罰提行政訴訟，他主張，他雖酒後駕車，但南投地檢署已不起訴處分。監理單位卻未參酌不構成公共危險罪意見，也未調查他酒駕與交通事故發生間是否具關聯性，逕以肇事致傷為由裁罰，應有違誤，請求原處分撤銷。

台中區監理所則答辯，依舉發資料，邱男確實有酒後駕駛車輛、發生交通事故等行為，其他用路人也因而受傷，認定違規事實明確。

台中高等行政法院法官認為，酒駕和酒駕致死傷的裁罰處分不同，經調取檢方偵查卷，邱男有酒駕事實，但該違規與造成謝姓駕駛受傷，並不具有相當因果關係，僅應就其酒精濃度超標的駕駛行為受罰，於法尚有未合，因此判決撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影
台中高等行政法院。記者曾健祐／攝影

酒駕 南投 交通事故

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