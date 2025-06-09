聽新聞
0:00 / 0:00
酒駕爆胎砸傷人吊照4年 駕駛不服提訴訟竟逆轉撤銷處分
南投邱姓男子駕駛聯結半拖車行駛國道時爆胎砸中他車釀傷，警方查出他酒駕，依「汽車駕駛人酒精濃度超過規定標準肇事致人受傷」裁罰3.3萬元、吊扣駕照4年；但邱男不服提行政訴訟，法官認為不具相當因果關係，判決撤銷原處分。
判決書指出，邱男去年7月駕駛營業聯結半拖車，行經國道3號北向250.8K處爆胎，車輪彈飛砸中對向車輛，導致謝姓女駕駛受傷，經酒測，警方發現邱男酒測值達每公升0.2毫克，依酒精濃度超過規定標準肇事致人受傷，當場製單舉發。
公路局台中區監理所南投監理站認為警方舉發無誤，依「道路交通管理處罰條例」第35條第1項第1款、第24條第1項等相關規定，對邱男開罰3萬3000元、吊扣汽車駕駛執照4年，並要求他應參加道路交通安全講習。
但邱男不服監理單位裁罰提行政訴訟，他主張，他雖酒後駕車，但南投地檢署已不起訴處分。監理單位卻未參酌不構成公共危險罪意見，也未調查他酒駕與交通事故發生間是否具關聯性，逕以肇事致傷為由裁罰，應有違誤，請求原處分撤銷。
台中區監理所則答辯，依舉發資料，邱男確實有酒後駕駛車輛、發生交通事故等行為，其他用路人也因而受傷，認定違規事實明確。
台中高等行政法院法官認為，酒駕和酒駕致死傷的裁罰處分不同，經調取檢方偵查卷，邱男有酒駕事實，但該違規與造成謝姓駕駛受傷，並不具有相當因果關係，僅應就其酒精濃度超標的駕駛行為受罰，於法尚有未合，因此判決撤銷原處分。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言