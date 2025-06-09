正宮用行車記錄器抓姦…聽到小三誇夫「長又強」獲賠30萬
台中市一名人妻在前年間發現丈夫言行有異，調查丈夫使用車輛的行車記錄器後，發現丈夫與女同事在車內有性行為，甚至錄到小三誇讚丈夫「長又強」，氣得與丈夫訴請離婚，也向二人求償80萬元，但二人主張該證據不合法，一審未被法官採信，判二人得賠30萬元。
人妻向台中地院提告，前年11月間發現丈夫生活舉止、習慣、言行與過去大相逕庭，懷疑丈夫出軌，因此拿取丈夫留在住處梳妝台的汽車鑰匙，調取車內的行車記錄器影音，發現丈夫與另名女同事當「車床族」。
行車記錄器錄到，丈夫與小三在前年12月至去年1月間，有口交、性交等5次性行為，甚至女同事還有誇讚丈夫「長又強」、「你如果離婚，我也敢跟你出去」、「我快受不了、你給我衛生紙」等語。
人妻主張，發現丈夫出軌後，造成她心理憤恨難平、失眠、憂鬱，與丈夫訴請離婚，另外也以侵害配偶權，向二人求償80萬元。
台中地院審理時，人夫與小三都主張，人妻提供的行車記錄器證據是非法取得不合法，也主張配偶權不是法律保障的權益。
法官審酌，人妻取得該影音的目的正當、手段和平，僅作為妨害婚姻訴訟使用，沒有侵害二人隱私權，不違反比例原則，認定具有證據能力，二人出軌行為，已非屬一般社會通念所能容忍，次數多，已達嚴重破壞婚姻共同生活圓滿安全、幸福，構成侵害配偶權，考慮到雙方收入、社會地位等情狀後，判二人得賠30萬元，可上訴。
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