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男子戒護就醫欲脫逃攻擊北所人員致傷 新北檢起訴

中央社／ 新北9日電

張姓男子去年間羈押在北所，心跳過快依規戒護就醫期間欲逃脫，在急診室走道攻擊朱姓管理員，致其多處受傷。新北檢近日依妨害公務等罪嫌起訴張男，並建請法院從重量處適當之刑。

根據起訴書，張男因竊盜案件，於去年羈押在台北看守所，12月30日中午，張男心跳過快而依規定通報救護車，在朱姓管理員、王姓管理員的戒護下外出就醫。張男在急診室走道，見王姓管理員如廁暫時離開，徒手欲掙脫銬在其手部及輪椅間的手銬，欲往外脫逃。

朱姓管理員見狀隨即起身追捕，將張男撲倒，張男則用力使朱員後腦撞擊地面，並出拳攻擊朱員頭部，致朱員受有頭部創傷併輕微腦震盪、鼻部1公分撕裂傷、頸部挫傷、左上顎正中門齒及右上顎正中門齒非複雜性牙冠斷裂等。因朱員極力壓制張男，經旁人觸動警鈴請保全協同壓制，張男脫逃未成。

張男於偵查中坦承犯行，檢方依妨害公務、強暴脅迫犯脫逃未遂等罪嫌起訴，為想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），從重以妨害公務罪嫌處斷。

檢方表示，張男羈押中就醫需求經北所管理員戒護就醫，竟為強暴脅迫犯行，造成被害人所受傷害非輕，惡性重大，建請法院從重量處適當之刑。

強暴 妨害公務 創傷

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