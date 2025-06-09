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高雄雙罷劫領銜人遭指是共諜 嗆綠委手機敢讓檢方查？

聯合報／ 記者石秀華徐白櫻／高雄即時報導

高雄雙罷劫總部領銜人朱磊不滿遭民進黨立委許智傑發文指涉是共諜，懷疑許智傑此舉試圖影響罷免活動，今天上午9時30分許到鳳山警分局提告許智傑涉誹謗及違反選罷法；朱磊指自己家被檢調大舉搜索、手機被查扣，也未查出他是共諜，怒嗆許智傑的助理捲入「共諜案」，許智傑的手機敢讓檢調檢視？

針對朱磊報案一事，立委許智傑表示，報案或提告沒有辦法轉移罷免造假、偽造文書違法的焦點，在法律上，他會提出恰當的請求，提醒朱磊這裡不是共產黨統治的中國，「請好好面對自己的司法問題」。

高雄雙罷劫總部領銜人朱磊今天上午9時30分許到鳳山警分局提告民進黨立委涉嫌誹謗及違反選罷法，朱磊進入分局前接受聯訪指出，許智傑日前高調於社交媒體發文，指名道姓指控他是「共諜」，此言論無任何事實依據，許智傑的言論已涉嫌違反刑法第310條誹謗及加重誹謗罪。

朱磊並指出，由於他和許智傑之間是雙罷劫總部領銜人和被罷免人的關係，許智傑藉司法干預逃避民意的裁決，已涉嫌違反選罷法第104條，因此今天前往鳳山警分局報案，對許智傑正式提告。

朱磊批評許智傑指控一個人是共諜，是非常嚴重的指控，對一個人人格和社會形象是很大的影響，一個人是否是「共諜」理應對司法單位提出，經過司法裁決定讞才能確認，豈能由一個民代肆意、未經過任何求證，在社交媒體發文公然傳播，對他本人和罷免活動造成傷害，他質疑許智傑的目的是否在施壓檢調辦案？

朱磊氣憤地指出，「共諜」一詞，近年來在民進黨口中，儼然已變成「共同反對民進黨的就是間諜」。在台灣日趨專制法西斯化的恐怖氛圍中，誰反對民進黨，誰就是「中共同路人」，就是「共諜」，已徹底變成打壓不同聲音的專用名詞。

朱磊說，不久前，大批檢調到他家翻箱倒櫃，連他手機也被沒收，檢調有沒有查出他是共諜的證據，朱磊嗆許智傑「手機敢不敢讓檢調查一下」。

朱磊指出，許智傑本身就因其助理接連捲入「共諜案」、「共軍步槍流入國軍」事件等而被外界質疑是否也是「共諜」，也曾公開呼籲有條件接受「九二共識」，其真實身分在民進黨內也存有很大疑慮。

朱磊並表示，因數月前，雙罷劫總部曾就黃捷、許智傑涉違反選罷法自編自導陷害、誹謗罷團領銜人到地檢署提告，但案件一直石沉大海、杳無音訊，因此今天改前往鳳山警分局提告。

高雄雙罷劫總部領銜人朱磊嗆綠委許智傑的助理捲入共諜案，許智傑的手機是否敢讓檢調檢視。記者石秀華／攝影
高雄雙罷劫總部領銜人朱磊嗆綠委許智傑的助理捲入共諜案，許智傑的手機是否敢讓檢調檢視。記者石秀華／攝影
高雄雙罷劫總部領銜人朱磊今天上午9時30分許到鳳山警分局提告民進黨立委許智傑涉嫌誹謗及違反選罷法。記者石秀華／攝影
高雄雙罷劫總部領銜人朱磊今天上午9時30分許到鳳山警分局提告民進黨立委許智傑涉嫌誹謗及違反選罷法。記者石秀華／攝影

許智傑 罷免 民進黨 共諜

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