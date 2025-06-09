聽新聞
0:00 / 0:00
中山高下匝道、右轉都沒打方向燈 他開車1分鐘收2罰單
梁姓男子開車駛出中山高基隆中興隧道後，往右下匝道未打方向燈，下了匝道右轉麥金路也沒打方向燈，不到1分鐘的行車時間，被後方用路人檢舉違規，收到2張罰單。梁男質疑檢舉影像真實性，訴請撤銷處分。法官認為畫面流暢，難認有人為造作情形，駁回告訴。全案可上訴。
判決指出，梁姓男子開車被其他車輛駕駛人檢舉，從基隆市區上中山高，通過中興隧道後，在南下指標0.9公里處，從主線車道往右跨越穿越虛線，變換車道至減速車道時，未打方向燈。車子下匝道在右轉麥金路時，也沒有打方向燈。
內政部警政署國道公路警察局檢視錄影畫面後，舉發梁男「行駛快速公路未依規定變換車道（變換車道未使用方向燈）」、「汽車駕駛人不依規定使用燈光（右轉彎未使用方向燈）」兩件違規行為。
台北市交通事件裁決所依道路交通管理處罰條例，分處梁男3000元、1200元罰鍰。梁男不服處分，主張對光碟影像真偽存疑，聲明請求撤銷原處分。
台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官，依據檢舉影像光碟畫面呈現內容，畫面時間下午5時42分52至54秒時，梁男開車從中山高主線車道，向右跨越穿越虛線至減速車道，全程未顯示右側方向燈。
畫面時間下午5時43分47秒至49秒時，梁男開車通過匝道路口停止線後，向右轉彎進入麥金路，全程也未顯示右側方向燈，確認梁男確有兩件違規行為。
法官說，梁男應注意且能注意，卻未注意而有過失。梁男質疑檢舉畫面的真實性，但因檢舉影像畫面流暢，場景、光影、色澤均屬正常，自然呈現，難認有經修改、剪接或變造等人為造作情形。
法官曾命梁男就法庭勘驗影像內容表示意見，梁男無意見，加上也沒有其他證據，可證明檢舉影像有經過偽、變造，梁男空言質疑檢舉影像真偽，法官認為無法做為對他有利認定，原處分並無違誤，梁男訴請撤銷原處分無理由，駁回告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言