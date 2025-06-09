中山高下匝道、右轉都沒打方向燈 他開車1分鐘收2罰單

對購屋者來說，總希望自家的環境像兒歌「門前有小河、後面有山坡」一般優雅，但如果住家後門窗外竟是社區設置的廚餘與資源回收桶呢？台中西區一處社區大樓屋齡已有30餘年，因當年規畫設計未如現在大樓設有單獨垃圾資收保管室，社區於是把廚餘、資收處，就設在大樓一樓中庭某戶後門牆外。 結果10年前張姓女子買入該屋後，發現廁所窗與後房間窗只要一打開，輕則臭味飄入，重則蒼蠅、蚊子、蟑螂滿天飛。於是她忍10年受不了了，今年初向法院提告，要求社區管委會將廚餘資收桶遷走。原以為官司是小蝦米對抗大鯨魚，但日前法院一審宣判張女贏了，判決禁止社區在張女住處方圓5公尺內設置社區公用垃圾集中區。究竟為何張女能贏得官司？聯合報數位版本周法律快譯通專欄，將為讀者釋疑，歡迎訂閱分享。

2025-06-09 10:30