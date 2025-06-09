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中山高下匝道、右轉都沒打方向燈 他開車1分鐘收2罰單

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

梁姓男子開車駛出中山高基隆中興隧道後，往右下匝道未打方向燈，下了匝道右轉麥金路也沒打方向燈，不到1分鐘的行車時間，被後方用路人檢舉違規，收到2張罰單。梁男質疑檢舉影像真實性，訴請撤銷處分。法官認為畫面流暢，難認有人為造作情形，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，梁姓男子開車被其他車輛駕駛人檢舉，從基隆市區上中山高，通過中興隧道後，在南下指標0.9公里處，從主線車道往右跨越穿越虛線，變換車道至減速車道時，未打方向燈。車子下匝道在右轉麥金路時，也沒有打方向燈。

內政部警政署國道公路警察局檢視錄影畫面後，舉發梁男「行駛快速公路未依規定變換車道（變換車道未使用方向燈）」、「汽車駕駛人不依規定使用燈光（右轉彎未使用方向燈）」兩件違規行為。

台北市交通事件裁決所依道路交通管理處罰條例，分處梁男3000元、1200元罰鍰。梁男不服處分，主張對光碟影像真偽存疑，聲明請求撤銷原處分。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官，依據檢舉影像光碟畫面呈現內容，畫面時間下午5時42分52至54秒時，梁男開車從中山高主線車道，向右跨越穿越虛線至減速車道，全程未顯示右側方向燈。

畫面時間下午5時43分47秒至49秒時，梁男開車通過匝道路口停止線後，向右轉彎進入麥金路，全程也未顯示右側方向燈，確認梁男確有兩件違規行為。

法官說，梁男應注意且能注意，卻未注意而有過失。梁男質疑檢舉畫面的真實性，但因檢舉影像畫面流暢，場景、光影、色澤均屬正常，自然呈現，難認有經修改、剪接或變造等人為造作情形。

法官曾命梁男就法庭勘驗影像內容表示意見，梁男無意見，加上也沒有其他證據，可證明檢舉影像有經過偽、變造，梁男空言質疑檢舉影像真偽，法官認為無法做為對他有利認定，原處分並無違誤，梁男訴請撤銷原處分無理由，駁回告訴。　

梁姓男子開車從中山高下匝道，以及下匝道右轉平面道路都也沒打方向燈，被後方用路人檢舉違規而收到2張罰單。梁男質疑檢舉影真實性，訴請撤銷處分。法官認為畫面難認有人為造作情形，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap
梁姓男子開車從中山高下匝道，以及下匝道右轉平面道路都也沒打方向燈，被後方用路人檢舉違規而收到2張罰單。梁男質疑檢舉影真實性，訴請撤銷處分。法官認為畫面難認有人為造作情形，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap

車道 證據 罰單 基隆 國道

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