快訊

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大飆34分不讓逆轉重演 雷霆大勝溜馬扳回一城

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

空軍雷達站遭共諜滲透 高雄知名銀樓協助轉帳被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

橋頭地檢署、高雄高分檢偵辦軍人洩密案，黃姓地下錢莊業者涉嫌放貸給現役軍人，利用借貸要求交付軍機，今年2月起訴黃姓業者胞妹及涉案3名軍士官兵，今橋檢再另起訴協助匯兌的許姓銀樓業者，因許男是累犯，檢方依違反銀行法具體求刑4年。

據了解，許男為高雄知名銀樓業者，曾因經營地下匯兌被查辦，被依違反銀行法判刑1年9月，緩刑5年，並要支付公庫15萬元，如今因協助共諜辦理地下匯兌，再觸犯銀行法被起訴，除面臨刑責，先前緩刑恐面臨撤銷，入監服刑。

檢調查出，黃姓地下錢莊業者受大陸綽號「勇哥」的男子王志勇指示，2019年起在台灣利用「軍好貸」等名義在社群投放廣告，吸引有資金需求的軍士官兵聯繫借款。

等官兵交付軍人證借貸後，黃男等人再以免除債務、賺取工作獎金等誘惑，要求借貸的軍士官兵可以交付職務上機密資料「抵債」。

國防部政戰局軍事安全總隊查出黃男刻意找軍人下手，報請橋頭地檢署指揮，與調查局國安站共同展開偵辦，查出空軍陳姓上尉軍官、陳姓士官兵及憲兵賴姓中士與黃男往來，借貸金額多達數十萬元。

前年12月底，橋檢發動首波搜索，當時帶回黃男胞妹及陳姓軍官、賴姓士官兵等人，另還查出許姓銀樓業者協助黃男及「勇哥」匯兌。

檢方調查，勇哥透過許男的銀樓，將人民幣轉入指定帳戶，再由黃男胞妹前往銀樓領取，犯案期間許男計協助勇哥完成轉匯100多萬元資金，用於吸收軍人交付機密之用。

當時橋檢訊後聲押4人卻獲法院交保，檢察官不服抗告，高雄高分院發回後地院更裁，黃女、許男裁准羈押，但黃姓主嫌則仍未到案。

因涉案軍士官洩漏文件屬於國家機密保護法範圍，屬於二審權責，橋檢將全案移轉給高雄高分檢偵辦，檢方歷經1年偵辦，發動多波行動搜索41處所，偵結依違反國安法、國家機密保護法等重罪，起訴黃姓主嫌胞妹及陳姓上尉等3名官兵，目前全案正由二審審理中。

未到案的黃姓主嫌，案發後疑逃往中國大陸，檢方另案發布通緝，許姓錢莊業者因涉洗錢，橋檢偵辦後，近期偵結起訴，因許男是累犯，檢方依違反銀行法具體求刑4年。

橋頭地檢署。本報資料照片
橋頭地檢署。本報資料照片

銀樓 軍人 地下錢莊 地下匯兌 國防部 國安法

延伸閱讀

上百人受害！越配借貸互助會倒會「涉捲走5千萬」 同鄉血本無歸報警

中華電信憑證被撤！轉帳、買股恐受影響 黃敬平：7成用戶麻煩了

政院首波查共諜鎖定5首長 藍委：或知民進黨有人在賣台

政院首波查共諜鎖定5首長 黃國昌：大漏洞吳釗燮不查？

相關新聞

高雄雙罷劫領銜人遭指是共諜 嗆綠委手機敢讓檢方查？

高雄雙罷劫總部領銜人朱磊不滿遭民進黨立委許智傑發文指涉是共諜，懷疑許智傑此舉試圖影響罷免活動，今天上午9時30分許到鳳山...

被控接受中共資助參選 「台灣共產黨」主席林德旺獲判無罪

台灣共產黨主席林德旺、副主席鄭建炘涉接受中共境外敵對勢力資助從事競選活動，在疫情期間找男子余聲洪提供人頭自大陸進口COV...

空軍雷達站遭共諜滲透 高雄知名銀樓協助轉帳被起訴

橋頭地檢署、高雄高分檢偵辦軍人洩密案，黃姓地下錢莊業者涉嫌放貸給現役軍人，利用借貸要求交付軍機，今年2月起訴黃姓業者胞妹...

中山高下匝道、右轉都沒打方向燈 他開車1分鐘收2罰單

梁姓男子開車駛出中山高基隆中興隧道後，往右下匝道未打方向燈，下了匝道右轉麥金路也沒打方向燈，不到1分鐘的行車時間，被後方...

社區廚餘桶緊貼她家窗外 忍10年提告贏了有何關鍵？

對購屋者來說，總希望自家的環境像兒歌「門前有小河、後面有山坡」一般優雅，但如果住家後門窗外竟是社區設置的廚餘與資源回收桶呢？台中西區一處社區大樓屋齡已有30餘年，因當年規畫設計未如現在大樓設有單獨垃圾資收保管室，社區於是把廚餘、資收處，就設在大樓一樓中庭某戶後門牆外。 結果10年前張姓女子買入該屋後，發現廁所窗與後房間窗只要一打開，輕則臭味飄入，重則蒼蠅、蚊子、蟑螂滿天飛。於是她忍10年受不了了，今年初向法院提告，要求社區管委會將廚餘資收桶遷走。原以為官司是小蝦米對抗大鯨魚，但日前法院一審宣判張女贏了，判決禁止社區在張女住處方圓5公尺內設置社區公用垃圾集中區。究竟為何張女能贏得官司？聯合報數位版本周法律快譯通專欄，將為讀者釋疑，歡迎訂閱分享。

台中狠心父母嬰屍丟石岡古井 今判母11年2月、父6年多

台中市謝姓男子與柯姓女子前年產子，2人讓男嬰在浴缸溺斃，棄置石岡區古井，事隔半年才自首，二人求法官輕判，柯女主張有生母殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。