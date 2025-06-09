空軍雷達站遭共諜滲透 高雄知名銀樓協助轉帳被起訴

橋頭地檢署、高雄高分檢偵辦軍人洩密案，黃姓地下錢莊業者涉嫌放貸給現役軍人，利用借貸要求交付軍機，今年2月起訴黃姓業者胞妹及涉案3名軍士官兵，今橋檢再另起訴協助匯兌的許姓銀樓業者，因許男是累犯，檢方依違反銀行法具體求刑4年。

據了解，許男為高雄知名銀樓業者，曾因經營地下匯兌被查辦，被依違反銀行法判刑1年9月，緩刑5年，並要支付公庫15萬元，如今因協助共諜辦理地下匯兌，再觸犯銀行法被起訴，除面臨刑責，先前緩刑恐面臨撤銷，入監服刑。

檢調查出，黃姓地下錢莊業者受大陸綽號「勇哥」的男子王志勇指示，2019年起在台灣利用「軍好貸」等名義在社群投放廣告，吸引有資金需求的軍士官兵聯繫借款。

等官兵交付軍人證借貸後，黃男等人再以免除債務、賺取工作獎金等誘惑，要求借貸的軍士官兵可以交付職務上機密資料「抵債」。

國防部政戰局軍事安全總隊查出黃男刻意找軍人下手，報請橋頭地檢署指揮，與調查局國安站共同展開偵辦，查出空軍陳姓上尉軍官、陳姓士官兵及憲兵賴姓中士與黃男往來，借貸金額多達數十萬元。

前年12月底，橋檢發動首波搜索，當時帶回黃男胞妹及陳姓軍官、賴姓士官兵等人，另還查出許姓銀樓業者協助黃男及「勇哥」匯兌。

檢方調查，勇哥透過許男的銀樓，將人民幣轉入指定帳戶，再由黃男胞妹前往銀樓領取，犯案期間許男計協助勇哥完成轉匯100多萬元資金，用於吸收軍人交付機密之用。

當時橋檢訊後聲押4人卻獲法院交保，檢察官不服抗告，高雄高分院發回後地院更裁，黃女、許男裁准羈押，但黃姓主嫌則仍未到案。

因涉案軍士官洩漏文件屬於國家機密保護法範圍，屬於二審權責，橋檢將全案移轉給高雄高分檢偵辦，檢方歷經1年偵辦，發動多波行動搜索41處所，偵結依違反國安法、國家機密保護法等重罪，起訴黃姓主嫌胞妹及陳姓上尉等3名官兵，目前全案正由二審審理中。