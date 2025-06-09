台中狠心父母嬰屍丟石岡古井 今判母11年2月、父6年多
台中市謝姓男子與柯姓女子前年產子，2人讓男嬰在浴缸溺斃，棄置石岡區古井，事隔半年才自首，二人求法官輕判，柯女主張有生母殺嬰罪適用，全案今判謝6年5月、柯女11年2月徒刑。
台中地院今早由審判長劉柏駿宣判，依殺人、遺棄屍體罪分判謝6年2月、7月徒刑，應執行6年5月，柯女則依殺人、遺棄屍體罪，分判10年8月、8月徒刑，應執行11年2月，可上訴。
此起石岡古井嬰屍命案，今年陸續在台中地院開庭審理，謝男向法官坦認「已知道錯了、願意承擔」，希望法官輕判，柯女則稱，原本要到醫院進行引產手術，但已過藥物可處理時間，十分害怕才會一拖再拖，「再一次機會不會做相同的事」，懇請法官給改錯機會。
法院審理時，柯女與律師主張，謝男是恐怖情人，柯女是被迫發生性關係，若不去謝男家睡，就會被威脅，有刑法二七四條生母殺嬰罪的適用。
檢方則反駁，該法適用需生母有不得已情況才適用，但謝男主張雙方發生關係是合意，柯女產子後，第一時間都是找謝男協助，也在男嬰不知是否有身障、先天疾病狀況下，即將男嬰溺死，不構成不得已的情況。
檢方指出，謝男犯後自首，偵審期間都坦認犯行，態度良好，具體求刑7年2月至8年8月，柯女犯後數度翻供審理期間仍抵死抗辯，犯後態度不佳，未正視己過，依殺人、棄屍等罪，具體求刑12年4月及12年10月。
檢警調查，謝男（31歲）、柯女（31歲）在大學時即交往，2022年10月間，柯女發現已懷孕8周，2人討論引產，但未有後續動作，前年5月底，柯女上班時劇烈腹痛，返家後發現羊水破裂，聯絡謝男到場後，由謝替柯女接生，在柯女東勢區租屋處產下男嬰。
因柯女表明不願留下男嬰，謝男讓男嬰在注滿水的浴缸溺斃後，以垃圾袋包裹帶回石岡區租屋處後，棄置在租屋處後方水井，謝因良心不安，去年初向檢警自首，檢方在去年5月間，起訴二人。
謝男將男嬰放入注滿水的浴缸溺斃，男嬰遺體包入垃圾袋後，帶回謝男租屋處，棄置租屋處後方水井，謝男良心不安，去年初才向警方自首，全案由檢方依殺人、棄屍等罪起訴。
法界人士說，刑法274條生母殺嬰罪，是因母親有不得已事由，在生產時或甫生產後，殺其子女者，處6月以上5年以下有期徒刑，比殺人罪判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪來得輕，但仍需審酌有無不得已情況的適用。
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