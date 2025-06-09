「美國惡霸犬」咬傷路人 飼主稱狗狗太熱情遭打臉

徐姓男子將重達20公斤的「美國惡霸」愛犬送往寵物美容院，卻未將愛狗繫繩，造成許姓路人被咬傷，徐男宣稱狗狗是「熱情」，並未傷人。高雄高分院不採信他說法，依過失傷害罪判徐男拘役30天，得易科罰金，許男另提民事求償，徐男還要賠償19700元。

2024年2月3日下午，徐男開車到三民區建工路某寵物美容店，將車上的美國惡霸犬抱下車時，牠卻突然撲向許姓路人，咬傷許的右手背，造成許的手上有0.2公分傷痕。

許男隨後向轄區警方報案，員警傳喚徐男到案說明，製作筆錄後，函送高雄地檢署偵查，檢方依傷害罪嫌將徐男起訴。

高雄地院審理後依過失傷害罪，判處徐男拘役30天，如易科罰金，以1000元折算1日。他不服上訴，稱愛犬性格比較熱情、才會衝向許男，實際上並未攻擊或咬傷他，否認犯行。

高雄高分院認為，美國惡霸犬重達20公斤，品種、體型均較一般狗有力，本應採取較日常生活更高強度拘束手段為當，徐男卻放任牠自由移動，未嚴加約束、看顧，確有過失，駁回他上訴。