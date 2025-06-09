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25人遊土耳其16人腹瀉 母女告旅行社1理由僅獲賠3000元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

南部某旅行社去年6月帶25人前往土耳其旅遊，有16人在旅途中上吐下瀉，其中一對母女不僅身體不適，還認為住到沒有空調的飯店，氣得向旅行社提告，要求退還部分款項，母女合計求償約7萬元，但法官審理後，判旅行社僅須賠償3000元精神慰撫金。可上訴。

該旅行社去年6月開團土耳其，每人團費約5萬2000多人，吸引25人報名，但同年6月8日一到土耳其不久，疑因飲食不合，有16人出現上吐下瀉，還有人被迫搭繼承車到醫院治療。

旅行團一對母女，因就讀國一的女兒身體不適，被迫取消2天行程在飯店休息，但飯店卻安排她們住進沒有空調的房間，母女不滿，認為旅行社提供不具備通常價值及約定品質的服務，包含就醫計程車費、房間、行程折減等，母女合計向旅行社求償約7萬元。

高雄地院簡易庭審理時，旅行社喊冤，稱旅客反映肚子不適後，就有立即通報當地衛生局，但抽查並無異狀，至於冷氣問題，當時母女反映後都有立即處理，並無她們所指控的狀況。

法官審理時，依據土耳其醫院診斷證明，女兒是診斷出非感染性腸胃炎，通常為食物毒素、藥物毒性、暴飲暴食引發，參酌同團陸續有16人上吐下瀉，應是當地食物不潔，才導致這些人身體不適。

不過，團員取消行程是因身體健康緣故，並非因旅行社違約所致，因此不符合旅遊契約中可請求按日賠償的條件；至於旅館冷氣問題，調查後發現為未緊閉門窗所致，也無證據證明設備本身故障，無法認定旅行社提供瑕疵住宿。

法官最後認定，女兒是因旅行社提供不潔食物，而診斷有未明示非傳染性胃腸炎及結腸炎，得請求精神慰撫金，考量她就讀國一，應以3000元為限，至於母親部分，則無法證明精神上受有何損害，無法向旅行社求償，母女最後僅獲賠3000元。可上訴。

某旅行社出團土耳其，有16人鬧腹瀉，一對母女不滿提告，討到3000元賠償。圖為桃機出境示意圖。本報資料照片
某旅行社出團土耳其，有16人鬧腹瀉，一對母女不滿提告，討到3000元賠償。圖為桃機出境示意圖。本報資料照片

飯店 腸胃炎 旅行社 提告 土耳其

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