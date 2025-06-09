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獨／高雄酒駕闖紅燈死亡車禍頻傳 警連兩周每天大執法

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄酒駕、闖紅燈死亡車禍頻傳，市府高層下令警方連續兩周、每天交通大執法。示意圖／交通大隊提供
高雄酒駕、闖紅燈死亡車禍頻傳，市府高層下令警方連續兩周、每天交通大執法。示意圖／交通大隊提供

高雄市6月1日到2日24小時內發生3件死亡車禍，4名死者年齡均不到30歲，驚悚畫面屢登新聞版面，市府道安會報認為近期死亡車禍與超速、闖紅燈有關，市長陳其邁下令警方要有強勢作為，警局依指示規畫連兩周每天大執法至6月中旬，以見警率、執法強度兩大作為，期能達警示效果。

由於陳其邁下指令後，警局下通報所屬連續兩周、每天執行交通大執法，並要求每天回報取締數據，以檢討執法強度；有基層員警認為，短期或許對不遵守交通規則的民眾有嚇阻作用，但市府一遇民意反彈或民怨四起就龜縮，要求執法的不確定性，只會累慘第一線的執法員警。

「為何每次發生死亡車禍，市府高層都甩鍋警方！」有基層員警質疑，防制死亡或重大車禍的發生，首重交通工程、教育，執法才是後端，高層要求警方交通大執法，試問交通、工務和教育以及民政等局處的權責何在？有官警不滿指出，「市政一體，各局處動起來才能收成效，要擺脫高雄市死亡車禍名列前茅的惡名，為何每每只拿警方當擋箭牌。

高雄市5月連續發生兩起重大酒駕傷亡案，共造成高職生、在三溫暖洗衣房工作喑啞婦人命喪輪下，以及1重傷、3輕傷慘劇；市長陳其邁當時在議會神情凝重接受媒體聯訪時表示，已嚴厲要求警察局必須嚴格執法。

緊接著，6月1日到2日短短24小時內，高市又連續發生3起驚悚的死亡車禍，其中2名菲籍男大生共乘機車遊旗津自撞身亡；當晚7時許，騎紅牌重機的27歲劉姓男子直行撞轉彎轎車送醫不治；1小時後，21歲陳姓機車騎士疑未注意車前狀況，撞前方同向的46歲薛姓單車騎士，陳男倒地滑行後撞上安全島，送醫宣告不治。

市府道安會報中認為，近日 A1 死亡的交通事故，均與超速行駛、違反號誌管制有關，市長陳其邁因此要求警方要嚴格執法，市警局於是規畫連續兩周且每天都要直行的交通大執法，直到6月中旬為止。

據了解，警局為增強民眾對於警方取締的認知，並遏阻死亡車禍案件一再發生，採取以「增加見警率」、「增加執法強度」兩大執法方向處置，以達即時的警示效果。

其中見警率部分，每班員警的巡邏勤務，統一由各分局勤務指揮中心發布 30 分鐘定點稽查勤務，勤務人員回報定點位置後，還會有督導人員前往督考。

加強執法強度方面，則鎖定「超速行駛」、「闖紅燈違規」行為取締，且須每天統計執法次數、人次及路口數，作為檢討依據。此外，從5月起至6月初，發生嚴重交通事故的轄區分局，須規畫加強督導作為。

若分局轄區發生嚴重交通事故，須邀集市府相關局處針對工程改善、交通宣導與執法研議改善措施，並透過通報督導以利盡速執行。

菲律賓籍歐姓、蘇姓男大生6月1日清晨騎機車雙載，行經旗津三路的彎道，自撞右側路緣石喪命，機車車頭嚴重毀損。記者張議晨／翻攝
菲律賓籍歐姓、蘇姓男大生6月1日清晨騎機車雙載，行經旗津三路的彎道，自撞右側路緣石喪命，機車車頭嚴重毀損。記者張議晨／翻攝
高雄酒駕、闖紅燈死亡車禍頻傳，市府高層下令警方連續兩周、每天交通大執法。示意圖／交通大隊提供
高雄酒駕、闖紅燈死亡車禍頻傳，市府高層下令警方連續兩周、每天交通大執法。示意圖／交通大隊提供
高雄酒駕、闖紅燈死亡車禍頻傳，市府高層下令警方連續兩周、每天交通大執法。示意圖／交通大隊提供
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陳姓男子6月2日晚間7時許駕車行經高市中正路欲左轉大埤路，撞上直行的紅牌重機騎士劉姓男子，重機車頭斷裂，劉雙手骨折、嚴重內出血送醫不治。記者石秀華／翻攝
陳姓男子6月2日晚間7時許駕車行經高市中正路欲左轉大埤路，撞上直行的紅牌重機騎士劉姓男子，重機車頭斷裂，劉雙手骨折、嚴重內出血送醫不治。記者石秀華／翻攝

車禍 死亡 交通事故

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