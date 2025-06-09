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台中東勢地政所地籍更正挨告 更二審判免賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市余姓地主指控東勢地政所錯誤登記土地，導致繼承的175平方公尺僅剩53平方公尺，求償1100萬元，一審至更一審都認定，地政所登記有誤，判國賠439萬，但到更二審認定，該土地早年分隔時，即有122平方公尺重複登記，所方判免賠。

余姓地主2020年向台中地院提告主張，位於新社區馬力埔段的土地，在繼承時登記面積為175平方公尺，但東勢地政所卻在2019年8月間，將該土地面積更正為53平方公尺，讓他蒙受122平方公尺損失，以市價30萬元換算，聲請國賠1100萬元。

此案歷經一、二、更一審都認定，該土地在1967年時的地籍謄本與地籍原圖與附本幾乎一致，但正圖中在該土地南方地籍線有紅色叉線畫銷，另補繪地籍線在圖上，這筆塗改來路不明，無法採憑，東勢地政所2019年做出的「面積更正」登記於法無據，經估價後判國賠439萬元。

更二審認定，該土地在1961年，由台中縣政府辦理承耕人承耕國有土地資料，放領登記時，將土地登記給周姓農民，面積620平方公尺，後以買賣方式，在1966年辦理土地分隔，分割成北屯區大盛段、新社區馬力埔段兩筆土地，分屬中正地政所、東勢地政所管轄，馬力埔段土地由余母持有，登記為175平方公尺。

更二審指出，經套圖確認，余土地與在分隔前即有122平方公尺與另塊大盛段土地重疊認定，經扣除，余的土地面積是53平方公尺，地政所依法辦理地籍更正，無須國賠，仍可上訴。

國賠

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