澎湖男酒駕判緩刑 檢察官不服上訴…法院撤銷原判理由曝

鄭姓男子2024年8月22日凌晨時分被警方查獲騎車酒駕，澎湖地院簡易庭判處2月徒刑，緩刑2年，須向公庫支付5萬元，檢察官不服提上訴；法官審酌鄭男有酒駕前科，曾被檢方緩起訴卻又再犯，撤銷原判決，改判3月徒刑，得易科罰金。

澎湖地院判決指出，鄭姓男子於2024年8月22日凌晨3時40分許在馬公市區友人住處喝了3瓶啤酒，後騎車返回住處，途中變換車道未打方向燈，被巡邏警網發現攔查。

警方聞到鄭男身上有酒味，施以酒測，酒測值超過每公升0.39毫克，將鄭依公共危險罪移送，案經澎湖地檢署檢察官提起公訴，聲請澎湖地院簡易判決。

簡澎湖地院簡易庭法官認為，鄭男未曾因故意犯罪被判刑，酒駕是一時失慮，念其犯後始終坦承犯行，堪認已有悔意，依公共危險罪判處2月徒刑，緩刑2年，為避免其再度犯罪，命鄭男被告自判決確定1年內向公庫支付5萬元，並接受法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束。

檢察官不服判決提出上訴，澎湖地院法官認為鄭男曾在2016年有酒駕行為，經檢察官予以緩起訴，並附帶繳納處分金8萬5000元的處分；法官認酌鄭男卻未記取教訓，又犯酒駕犯行，不宜予以緩刑宣告，6月4日判決原判決撤銷處，改判鄭男有期徒刑3月，得易科罰金，鄭男約須繳9萬元，才能免關。

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