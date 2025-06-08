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阻止警進屋助通緝犯逃逸…2男推說「以為仇家上門」 法官不信

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

張姓和白姓男子與王姓通緝犯等人在屋內時，員警上門查案。張、白鎖上大門內鎖，並用身體外加衣櫃擋住門，叫王跳窗跳逸仍被捕。檢查起訴張、白涉犯使犯人隱避罪，2人辯稱以為是仇家上門。法官檢視員警密錄器影像，加上屋內其他的證詞，認定2人犯行，各處拘役50日。全案可上訴。

檢察官起訴指出，張男和白男在去年4月8日凌晨2時許，一同前往王男居住處，請他協助修改PDF檔案。當天上午7時30分左右，員警在門外要求開門，2人知道王男正被通緝，因此鎖上大門內鎖，用身體擋住門，再把衣櫃推到門邊。

王男當時也有協助擋門，白、張叫王先跑。王男從4樓鐵窗台爬出外面時，被員警發現制止，未能逃脫。員警後來以鐵柱破門，進入屋內後，將屋內的6人帶回調查。

基隆地方法院法官審理時，張男和白男辯稱不確定門外的人是警察，以為是仇家來尋仇，所以用身體及衣櫃擋門，也不知王智煌係通緝犯。

法官勘驗現場密錄器影片，可見警員均穿著警察背心，站在門外數次敲門，並喊「警察，開門」、「要不要開？不開破門喔……我要執行搜索了」。警察此時發現有人從窗戶離開，2名警察走出屋外，高喊「不要動，下來」等話。

同在屋內的陳女證述，在房間裡面有聽到屋外的人表明是警察，他們沒有配合開門，是因為知道王男是通緝犯。楊姓男子也證述，張、白一開始用身體擋，警方用破門器時，又拿衣櫃阻擋。警方破門後，王就想從窗戶逃跑。

法官依現場影像和證人證詞，認定張、白2人應明確知道門外是警察，也知王男是通緝犯。2人以身體、衣櫃阻擋警方進門，拖延時間使王男有機會逃跑，對國家刑事司法權行使造成妨礙，有藏匿人犯犯行無誤，各處拘役50天，如易科罰金以1千元折算1日。

張姓和白姓男子用身體外加衣櫃擋門，阻擋員警進屋，以利屋內的王姓通犯逃脫。基隆地院審理後，依使犯人隱避罪各處拘役50天，可易科罰金。聯合報資料照
張姓和白姓男子用身體外加衣櫃擋門，阻擋員警進屋，以利屋內的王姓通犯逃脫。基隆地院審理後，依使犯人隱避罪各處拘役50天，可易科罰金。聯合報資料照

通緝 警察 密錄器

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