紗窗掛衣起口角！ 他怒關窗夾傷鄰居頭頸 判無罪理由曝

桃園市67歲胡姓男子與鄰居因紗窗掛衣爭執，被控徒手關紗窗夾傷對方頭頸，檢方依傷害罪起訴，一審遭判有罪，結果胡男不服上訴，法院認為醫療證明多為主觀症狀，監視器畫面又過遠無法確定具體傷害，難以認定胡男致傷，最終判決無罪。

判決書指出，胡男與鄰居林男於去年5月26日下午在林男住處門口起口角，因胡男在林男裝設與隔鄰相連的紗窗、紗門上掛衣物，結果雙方對話過程中林男將頭探出紗窗，胡男竟憤而將紗窗關上，導致林男的頭、頸部遭紗窗夾傷，後續出現頭暈、噁心、右耳耳鳴、疑似雙眼結膜充血等傷害，林男憤而提告。

經過檢警調查，調閱監視器畫面、診斷證明與證人證詞，檢方依涉犯傷害罪起訴，桃園地院一審處胡男拘役25日。胡男不服提出上訴，主張監視器畫面距離案發現場過遠，無法清楚辨識紗窗是否真的夾到林男，且林男診斷證明中所述多為主觀不適，缺乏明確傷勢佐證。

二審法院經勘驗相關畫面與診斷書後認為，林男所稱症狀如「頭暈、噁心、耳鳴」屬患者主觀感受，並非法律認定的「傷害結果」。診斷書中記載的「疑似結膜充血」也未獲醫師診斷確認，難以據此認定胡男構成傷害罪；合議庭最終依刑事訴訟法相關規定，判決胡男無罪，撤銷原審簡易判決結果。