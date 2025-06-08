搭北捷手扶梯未靠右被罵「智障」 情侶狂追男理論路人以為搶劫

王姓男子被控昨在台北捷運101世貿站搭乘手扶梯時，不滿前方鄭姓情侶未靠右站，辱罵「智障」及推擠，雙方追逐引發騷動，民眾以為發生搶案，驚動警察到場，因情侶暫不提告，員警抄錄雙方資料後離開。

其實，北捷自去年起就取消搭手扶梯單邊站立的慣例，改以手扶挮雙邊都可站人，比較安全。

警方調查，31歲鄭姓男子與21歲鄭姓女友，昨下午近4時在北捷101世貿站搭手扶梯並肩而站，要前往月台搭車，19歲王姓男子急於上車在後方不斷催促，即將抵達月台時疑辱罵「智障」及推擠，雙方起口角，王拔腿就跑，被情侶一路追到月台理論。

信義警分局吳興街派出所員警在捷運站巡簽巡邏箱，接獲捷運保全告知月台有民眾發生糾紛，前往了解事發經過，情侶稱王公然侮辱，暫時不提出告訴，王未對此說明，僅表示「很衰」。員警抄錄雙方資料及聯繫電話，告知法律權益，待情緒平和後使雙方分別離開。

這起糾紛被路人錄影上傳Threads貼文表示，「一下車就聽到有人在吼叫，緊接著看到有一個女生在追逐一個男生並且大叫，原本以為是搶劫」。