花蓮早午餐店被撞致13傷 控肇事公司近月來踢皮球未談和解

花蓮市富吉路一家早午餐店上月18日發生意外，蘇姓男子駕駛一輛廂型車疑似精神不濟暴衝撞入店內。時隔近一個月，店家貼文指出，肇事車輛所屬公司與保險公司互踢皮球，都沒有討論理賠的事情，賠償完全沒有進展。貼文一出，肇事駕駛與公司趕緊主動聯繫店家，預計下周協商談和解。

5月18日10時許，47歲蘇姓男子駕駛黑色某航空公司公務車，疑似精神不濟暴衝闖紅燈衝入早午餐店內，先是衝撞停放在門口3輛機車，又撞毀店內落地窗玻璃，緊接著撞上客人與店內桌椅，造成9名客人、3名員工及車輛駕駛共13人受傷，其中2名傷者為母女皆骨折送醫治療。

沒想到過了快一個月，車禍意外賠償還沒談妥，店家老闆在臉書貼文表示，目前店裡什麼進度都沒有，之前不斷打電話詢問對方保險公司、對方公司主管及肇事駕駛，甚至都打電話到台南總公司的法務部門詢問，卻得到「保險說公司要處理，公司說保險會處理」，依然沒有一個答案。

店家指出，日前已去調解委員會申請調解，日期都已敲定，但對方打給調解委員會稱要6月底後才有空，上月18日車禍，到6月底才願意做第一次調解；中間也不斷詢問對方，是否派人先來看，卻一直強調有折舊問題，對方不願意到現場查看，拍照也不承認，只能看著辛苦經營的店被撞成廢墟，努力化為烏有。

店家表示，一開始肇事駕駛跟對方花蓮區的主管態度還可以，主管也保證會賠到好，但現在「看起來超級大公司好像不是很乾脆」，打電話給當時來的那名主管，說公司不准他多說甚麼，也跟他沒關係，叫自己自己找肇事駕駛。無奈之下，只好貼文問網友有沒有寶貴的意見可供參考。