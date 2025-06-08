汽車停自家騎樓遭檢舉挨罰 他提告：不良民眾浮濫檢舉

台南市沈姓男子晚間將轎車停進新營區自家住處騎樓內，遭人檢舉違規停車；他不服提告主張，不良民眾存著報復、忌妒的心態，浮濫檢舉，當時街道渺無人煙，他停在自家土地、房屋的騎樓，有何違規行為？法院仍認為違規屬實，判決駁回告訴。

判決書指出，沈姓男子2023年11月22日晚間8時許，將轎車停放在台南市新營區三民路自家門前騎樓上， 遭民眾檢舉違規停車，警方依法開罰，移送台南市交通局，交通局裁罰沈900元；沈不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

沈姓男子主張，近年民眾檢舉猖狂，有些人存著報復、忌妒的心態，檢舉浮濫造成基層警察疲於奔命，稀釋平常抓小偷、辦案的時間，剝削人民福祉；本案緣自不良民眾於晚上8時45分檢舉，當時街道渺無人煙，他停在自家土地、房屋的騎樓，有何違規行為？

交通局指出，現場為道交條例第3條第1、3款所稱「騎樓」，既屬道路，亦屬人行道，其所有人建築負有供公眾通行義務，駕駛人自不得於騎樓停車及臨時停車；沈姓男子既有「在騎樓停車」違規行為，據以裁處，洵無不合。

法院認為，騎樓產權屬公有或私有，均不影響屬於人行道性質，客觀上為行人得通行開放空間，專供行人通行；人行道禁止臨時停車，沈的轎車以車頭朝住家門口、車尾朝道路方向方式停放於騎樓處，車身完全佔據騎樓，顯有礙行人通行。