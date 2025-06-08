孫女侵吞爺爺存她帳戶271萬養老金 三叔怒：不肖子孫

林姓女子的爺爺將271萬現金存在林女帳戶，直到去年希望三子照顧晚年餘生，指示孫女將錢轉給三叔；林女先答應，5天後就反悔，還傳訊給三叔「我不想，你再跟他說我拿錢跑了」，讓三叔氣得拿給老父看「你那不肖孫」，台南地院依侵占罪將林女判刑10月。

判決書指出，台南市林姓女子的父親是家中長子，林女爺爺因積欠債務，擔心遭到債權人追討名下財產，2012年1月間起，將現金存到林女的帳戶，截至去年4月間，共存進逾271萬元；同年月間，林女爺爺感到年老力衰，希望三子照顧他餘生，指示林女將錢轉給三叔。

當時林女與爺爺、三叔在爺爺台南市住處商討日後照顧事宜，爺爺手指三叔說「270萬，匯過來放你那邊，阿看你要怎麼過」，三叔對林女說「他叫你轉給我」，林女則回「對阿，他的意思是這樣子沒錯，我沒有要貪圖他的錢啦，反正他就，他養老要用，就都會轉給你」。

林女才說「用匯款的匯給你，然後我禮拜一中午去銀行問看看」，三叔還讓她「慢慢處理」，這段過程全都有錄影存證，沒想到5天後，林女就反悔，傳訊「叔叔，這筆錢是阿嬤生前交代阿公要留給我的，12年前阿公跟我約定是要給我的，他也早已經交付」。

林女「阿公要我轉贈給你，我後悔了，我不想，你再跟他說我拿錢跑了。」林女三叔看到訊息，氣得拿給林女爺爺看「你那不肖孫，你看啦你看啦」、「你的錢要給你吞去啦」，爺爺則以虛弱的聲音說「不能給他啦」。

三叔再說「阿你這筆錢也不是要給我，你這筆錢是放在我這邊，阿你要生活叫我付錢的捏，不是要給我的」，爺爺回「對啦對啦！你要幫我保管」，這段過程也均錄影存證；之後再過五天，爺爺隨即過世，林女始終拒絕將錢交付，三叔提出侵占告訴。

法院審理時，林女承認銀行內有爺爺存入的款項，去年4月爺爺有交待要將錢轉給三叔，也承認傳訊息給三叔，但她矢口否認犯行，辯稱這些錢是爺爺贈送給她，她已經取得所有權；她反控是因三叔不願意照她的要求照顧爺爺，她才不願意將錢交付，並不構成侵占行為。

林女還提出當年與爺爺一起到銀行存款時的錄音譯文，爺爺稱「等著啊，過幾年就給你了，2、3年就給你」；但法院認為，爺爺此語，反而證明他借用孫女帳戶存錢時，並無將款項立即贈與之意，且直到去年4月的錄影畫面可證，林女也承認款項是爺爺所有，要做為養老所用。

法院指出，由林女與爺爺、三叔討論將錢作為照顧爺爺生活起居經費過程，林女說出「我沒有要貪圖他的錢啦」、「就都會轉給你，就這個金額」，可證她辯稱爺爺早將錢贈與給她，自屬無據；另外，林女聲請父親、母親出庭證稱，爺爺確實有贈與林女金錢，直接存到銀行。

法院表示，林女曾在警方詢問證稱，爺爺將錢存到她銀行，因要求保密，12年來連父親都不知道；可證林女父母是因身為至親，臨訟而為迴護之詞。林女明知帳戶的錢是爺爺的，卻拒絕依照爺爺的意思交給三叔，還已提領部分金額花用，侵占犯行明確。