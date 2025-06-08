苗栗縣警局遷建案有這一趴 蘇貞昌協助間接促成

苗栗縣警局異地重建案在望，縣府爭取騰空後的土地興建總圖書館，民進黨苗栗縣黨部執行長連森裕最近透露過程中，行政院前院長蘇貞昌曾協助解決縣警局部分建物未達年限的難題，間接促成遷建案。

縣府爭取教育部競爭型計畫補助6億元，自籌6億元，計畫在縣警局遷建後的近3000坪土地，興建總圖書館，目前進入第三階決審，至於縣警局遷建案，內政部核定補助11.42億元，縣府自籌2.58億元，遷至縣立體育場旁4411坪縣有土地，拚今年8月招標發包，4年完工。

縣警局遷建、縣總圖興建案都備受地方期待，連森裕特別分享歷史，他擔任立委沈發惠國會辦公室秘書，接觸相關事務，飲水思源蘇貞昌應該記上一筆功勞，2021年10月18日蘇擔任行政院長到苗栗縣警局會勘，縣警局當時提出原地重建，總經費11億4219萬元。