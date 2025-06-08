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苗栗縣警局遷建案有這一趴 蘇貞昌協助間接促成
苗栗縣警局異地重建案在望，縣府爭取騰空後的土地興建總圖書館，民進黨苗栗縣黨部執行長連森裕最近透露過程中，行政院前院長蘇貞昌曾協助解決縣警局部分建物未達年限的難題，間接促成遷建案。
縣府爭取教育部競爭型計畫補助6億元，自籌6億元，計畫在縣警局遷建後的近3000坪土地，興建總圖書館，目前進入第三階決審，至於縣警局遷建案，內政部核定補助11.42億元，縣府自籌2.58億元，遷至縣立體育場旁4411坪縣有土地，拚今年8月招標發包，4年完工。
縣警局遷建、縣總圖興建案都備受地方期待，連森裕特別分享歷史，他擔任立委沈發惠國會辦公室秘書，接觸相關事務，飲水思源蘇貞昌應該記上一筆功勞，2021年10月18日蘇擔任行政院長到苗栗縣警局會勘，縣警局當時提出原地重建，總經費11億4219萬元。
連森裕說，縣警局雖於1969年起用，但部分建築後來陸續增建，以致部分建築未達年限，蘇當時允諾全額補助，解決縣府財政難題，此外，行政院與監察院、審計部協調，獲得審計單位的同意拆除縣警局拆除重建，後續發展成異地遷建，內政部核定的補助款，就是蘇貞昌當年允諾全額補助金額。
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