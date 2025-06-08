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黃男因細故不滿友人 竟做汽油彈丟屋前引發火災法院判刑
屏東縣黃姓男子因細故對朋友阿輝不滿，到阿輝家理論後未獲滿意回覆，竟將預藏放在門口前自製汽油彈、瓦斯罐與殺蟲劑，放在阿輝家鐵窗上方，將汽油彈3瓶丟在阿輝家門，引發火災，檢方將黃男依公共危險罪起訴，屏東地院判黃男犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑1年10月，可上訴。
判決指出，2024年4月4日，黃姓男子在家先自製3瓶汽油彈，之後帶著瓦斯罐、殺蟲劑，到友人阿輝家，先將汽油彈、瓦斯罐、殺蟲劑放在門前機車踏板，隨後進入屋內向阿輝理論，未料沒有獲滿意回覆。
黃男因此心生不滿，竟將製3瓶汽油彈、瓦斯罐與殺蟲劑點燃，導致失火，大門鐵門燻黑，大門紗門紗網燒熔，大門地面腳踏墊，及垃圾燒失、碳化，好在附近民眾即時發現報警，協助撲滅火勢，房屋主要構成未全部燒毀。
判決指出，警方當天獲報到場後，黃男未離去，坦承犯案，符合自首要見，審酌黃男沒有理性處理糾紛，因黃男坦承犯行，也與被害人和解獲諒解，因此判黃男犯火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，處有期徒刑1年10月。可上訴。
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