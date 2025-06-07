白委推法庭直播 法界憂淪「流量秀場」

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，不僅女法官協會、法官協會、檢察官改革團體「劍青檢改」反對，民間司改會、婦女新知等團體也籲緩議，避免事實審法院「淪為流量秀場」。台北律師公會昨也發聲，直指「公開審理」與「公開播送」不應混淆，否則影片遭剪輯、斷章取義衝擊公平審理原則。

黃國昌認為司法權是國家權力的一環，應受公眾監督，二○一七年司改國是會議決議「法庭直播需在一年內完成規畫」，但至今卻沒規畫好，人民要等多久？黃稱民眾黨三月時民調，七成五的民眾支持重大矚目案件法庭直播，黨團會持續推動。

司改國是會議第四分組當年十八名委員同意憲法法庭、最高法院、最高行政法院的言詞辯論庭直播，法律審或憲法層次較無爭議，但會議決議事實審「也要直播」，惹爭端。有分組委員認為公開審理的目的是「避免被告被用不正當的方法審判」，但直播事實審有違無罪推定之虞。目前僅憲法法庭言詞辯論、部分說明會有直播。

法官協會指「法院不是秀場」，當事人更不是網紅，公開審理不等於法庭直播。協會說，公開審理是事實審法院審判的基本原則，但非透過「法庭直播」才能落實，法官審理案件靠的是用證據認定事實、適用法律，從來都不是為了博眼球、賺流量，目前除依法不得公開的案件外，民眾都可旁聽開庭，且法庭全程錄音，判決書也會上網公開。

女法官協會認為法庭直播恐讓個案被肉搜、公審，國民法官制度讓人民實際審理重案，對司法透明提升與強化社會信任有相當助益。

台北律師公會昨表示，庭審牽涉證人證述、被告發言、被害人陳述，隱私與個人生活經歷如公開播送，將使證人、被告與親友面臨來自全社會的檢視，影響證人出庭意願、甚至改變陳述內容，嚴重妨礙真實發現。再者，公開播送易使案件的發言、證據被剪輯、斷章取義在網上流傳，當事人將因標籤化而人格權受損。

北律憂心隨深度偽造技術普及，法庭活動恐被扭曲、誤導，美國聯邦法院對刑事案件一律禁止公開播送、德國僅開放「聯邦最高法院之裁判宣示」，日本僅在「被告不在庭的狀況下」拍攝法官入庭到庭審開始之間的二分鐘，若無完善網路治理，貿然開放將出現更多隱患。