替代役男「摸魚」213小時 還私查女子個資傳訊騷擾

十九歲、已婚有小孩的謝姓男子到台中市太平區公所調解委員會服替代役，三個月內擅離職務高達二一三小時，又趁一名年輕女子來電詢問時，因想認識對方就偷查她號碼傳訊騷擾；台中地方法院考量謝已賠償十萬元並成立調解，依替代役實施條例、個人資料保護法判拘役四十日、三月徒刑，緩刑二年。

檢警調查，謝經分發至太平區公所服替代役，卻自二○二四年五月十四日至八月十二日間擅離職務，時間累計達二一三小時。替代役實施條例規定「替代役役男無故不就指定之替代役職役、擅離職役累計逾七日者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣廿萬元以下罰金。」謝遠超過規定。

謝二○二四年七月九日在太平區公所調解委員會服役，因一名年輕女子打電話來詢問調解事宜，經總機轉由謝接聽回應，雙方談話結束後，謝為了想進一步認識對方，利用調解委員會電話系統查到她的手機號碼。

謝用該號碼加女子為「微信」聯絡人，持續傳訊息騷擾對方，女子不堪其擾而報警，台中市民政局、市警太平分局將謝送辦。

台中地院認為謝身為替代役，卻未盡義務而擅離職務，影響單位正常執行、破壞替代役制度，又利用服役機會取得女子電話進而非法利用，侵害對方權益並造成困擾。

中院考量謝坦承犯行，賠償女子十萬元成立調解，斟酌他現仍為替代役，且已婚、需扶養小孩等情狀，依替代役役男無故擅離職役累計逾七日罪、個資法，各判他拘役四十日、有期徒刑三月，均得易科罰金，緩刑二年。