黃國昌推法庭直播修法 台北律師公會也反對：易被誤解成公共表演

民眾黨立委黃國昌等人日前提出法院組織法部分條文修正草案，將修法推動法庭直播，台北律師公會今聲明「深切憂慮」，認為修法對司法運作與人民的憲法權利造成重大影響，嚴正反對，更批評，公開法院審判過程容易被誤解成一種「公共表演」，使法院公信力受損。

除了台北律師公會外，包括檢察官協會、女法官協會、法官協會、檢察官改革團體「劍青檢改」、民間司法改革基金會、台灣刑事辯護律師協會日前也分別發布聲明，反對輕率修法，認為要求開放法庭公開播送的制度改革須經審慎評估，並與各界充分溝通後取得共識，勿讓事實審法院淪為流量秀場。

台北律師公會表示，憲法及訴訟法所保障的公開審理，核心價值在於確保司法程序透明，避免黑箱作業，增進人民對司法信賴。然而，公開審理並不當然等同於法庭公開播送，公開審理是透過有限且可控的現場旁聽，使社會對審判程序有所監督；至於公開播送則是將庭審過程毫無限制地即時傳播至不特定多數人，涉及人格權之干涉與公平審判原則之侵害 ，兩者在本質與影響層面皆有重大差異，不應混為一談。

其次，在事實審層面，庭審往往牽涉證人證述、被告發言、被害人陳述等大量對隱私與個人生活經歷的揭露，若容許公開播送，將使證人、被告乃至其親友面臨來自全社會的檢視，無可避免地在心理上產生額外壓力，影響證人出庭意願甚至改變陳述內容，嚴重妨礙真實發現。再者，公開播送易使案件被置於輿論審判下，當庭內發言或證據揭露遭媒體剪輯、斷章取義或後續被社群傳播評論，公眾觀感往往在程序尚未結束前即已成型。

此種外部偏見，不僅對法官審判之獨立性產生重大影響 ， 當事人亦可能因遭標籤化而陷於無法恢復之人格權損害，衝擊無罪推定及公平審判原則。

在法律審層面，雖然爭點多集中於法律適用，較少直接涉及證據調查，但實務中往往仍需參照下級審所認定之事實基礎，並揭露當事人之過往生活背景與身家情況。若逕予公開播送 ，同樣會將當事人或其親屬置於輿論檢視環境，侵害其人格權與隱私權。

又公開播送將導致法院審判過程被誤解為一種「公共表演」，各方人員之表現可能受到攝影鏡頭干擾，而非專注於真實發現與法律適用。且隨著深偽技術（deepfake）普及，亦恐造成法庭活動被扭曲、誤導大眾，致使法院公信力受損。

台北律師公會以外國比較法經驗，舉例美國聯邦法院對刑事案件仍一律禁止公開播送，民事案件亦僅以「小範圍、漸進、需實證檢討」為前提；而德國僅開放「聯邦最高法院之裁判宣示」 ，其餘一律禁止公開播送；日本甚至只能在「被告不在庭的狀況下」拍攝法官入庭到庭審開始之間的兩分鐘，全面禁止公開播送的可能性，以充分保障被告、證人及關係人之權益。