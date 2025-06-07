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高雄宮廟遭爆神明降駕按摩治療 衛生局出手稽查
高雄市仁武區某宮廟遭爆神明降駕辦事，還可以幫信徒按摩治療，有時一按就是一小時，讓信徒覺得「揪感心」絡繹不絕，不過這項額外服務恐怕已觸法。衛生局今表示，不具醫師資格不得執行治療醫療業務行為，將派員稽查，違者將開罰，若涉及密醫刑責一併移請地檢署偵辦。
仁武某宮廟遭爆除了替信徒收驚，還可以全身治療按摩，網路瘋傳該宮廟影片，一名疑似癱瘓的車禍開腦信，到該宮廟求助神明，除了獲開符令找回元神，降駕神明還對著信徒狂按摩，拍背、扭手臂、刷腳筋，從頭到腳按了一個小時。
一旁信眾大讚好專業、好厲害，直呼「有哪個神明可以幫信徒按摩按了快一小時」，看了都想體驗一下神明按摩，奇特是，神明謙虛回應「我毋捌做過，先做看看」。
另有一段影片幫信徒按摩頭部肩頸，除了塗抹不明乳液，一下按摩穴道、一下搖頭晃腦，女信徒顯得格外緊張，雙眼緊閉、全身僵硬。
衛生局回應，依據「醫師法」規範，非取得合法醫師資格不得執行醫療業務行為，而醫療業務指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療，包含處方、用藥、施術或處置等行為。
影片顯示宮廟人員為民眾施行的按壓頭部臉部及肩頸行為，雖稱此方式為民眾收驚的宗教習俗，但恐有危及身體相關器官功能而逾越民俗行為範疇，將無預警派員稽查，瞭解該行為人有無以宗教之名而施行醫療法規所述醫療行為。
若有違反醫療相關法規，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金，一旦涉及密醫刑事責任，將移請地檢署偵辦。衛生局呼籲，民眾如有身心疾病應速往醫療機構就醫，勿迷信於宗教儀式，以免延誤病情。
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