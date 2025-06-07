台中自行車鎖路邊被檢舉當廢棄物運走 告盧秀燕求償被駁

台中呂姓男子將4輛自行車長期鎖在路邊，多次被檢舉影響停車，經警方、環保局執行「清道專案」以廢棄物移除變賣，他對台中市長盧秀燕、環保局長等4人提告求償4萬元；法院認為，盧等並未對呂有何加害行為，清運也符合阻卻違法事由，駁回其訴，可上訴。

呂男主張，他所有的4輛自行車加鎖鐵鍊停在大里區住家圍牆外道路邊，台中市環保局2023年4月18日配合台中市警局霧峰分局執行「清道專案」，強行剪斷鎖鏈將他4輛車以廢棄物名義清運，他現場陳情仍遭強行暴力奪取、侵占4車，最終遭清理變賣，款項進入市庫。

呂控訴，盧秀燕為台中市長、市庫負責人，並統籌清道專案，警方、環保局也侵害他財產，對盧秀燕、環保局長陳宏益、時任霧峰分局長陳祥麟，及現場陳姓警員一共4人，求償4萬880元。

陳宏益、陳祥麟及陳姓警員表示，警方接獲民眾檢舉多次，現場自行車已由警察局法定公告，經張貼2次，但仍未於期限內移置，依法視為廢棄物清運、變賣，且清道專案有助於公益目的，並無違法。

盧秀燕則說，清道專案將該自行車經合法程序列為廢棄物，變賣款項進入市庫理所當然，呂男應以行政機關為被告，不應以未執行清道專案，且非市庫經辦人的機關首長個人為被告。

台中地院指出，先前已向呂男闡明，清道專案是台中市府多個機關共同執行，呂是否應以各行政機關為被告提行政訴訟？但呂仍表示要以個人為被告。

法院查，盧秀燕是台中市長，但非市庫所有人、經辦人，未對呂男有何加害行為，且呂的自行車已被認定為道路障礙物視為廢棄物，表示已非呂所有而屬「無主物」，變賣後金額入市庫，呂當然不得再予置喙，難認盧對呂有何侵權。