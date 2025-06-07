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他想看Blackpink被騙8次 報案才知已有60人被騙125萬
男子林鐿承2022年在臉書社團「Blackpink 2022世界巡迴演唱會」上，以「Lin Gary」暱稱散布販賣Blackpink、ITZY演唱會門票假訊息，魏姓男子信以為真，透過臉書私訊並加入林申辦暱稱「he Is chen」的Line帳戶，依約定分8次匯款，共計13萬2800元，最後才知上當。魏提告並求償，台灣高等法院民事庭判林須吐還13萬2800元確定。
刑事部分，林鐿承除了詐騙魏姓男子外，也以類似手法或「操作虛擬貨幣買賣」行騙，訛詐其他59人，從60名被害人身上共榨出125萬1760元，新北地院依詐欺取財、加重詐欺取財等罪判他3年徒刑與1年10月得易科罰金之刑。
台灣高等法院審理期間，林經多次合法通知均未再到庭，高院去年10月31日駁回檢方和林的上訴定讞。
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