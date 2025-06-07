男大生交往國二女學生4度嘗禁果 判刑2年

郭姓男大學生2年前結識國二女學生，交往1個半月內，4度偷嘗禁果挨告，因雙方已達成和解，新北地院日前依對未滿14歲女子為性交罪判刑2年，緩刑5年，且1年內參加法治教育課程12小時，可上訴。

判決指出，目前就讀大學的郭姓男子於2年前，透過網路交友軟體結識念國二的女國中生，2人交往1個半月內，郭男先後在新北市某影城無障礙廁所內及旅社，4度偷嘗禁果與女國中生發生性行為。