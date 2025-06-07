遊客到澎湖抓海膽小心觸法 最高可能被關3年、重罰15萬

澎湖縣已進入暑假觀光旺季，不少遊客都會從台灣前去遊玩，尤其澎湖海鮮中就以「馬糞海膽」最知名，讓不少老饕都指名要嘗鮮，不過馬糞海膽目前仍在禁捕期，要到7月才開放，遊客若不慎捕捉，恐怕將觸法，最高會被判刑3年併科15萬元罰金，去年就有2件遭檢舉。

澎湖縣府農漁局表示，每年7月1日到8月31日是澎湖馬糞海膽的開採期，民眾可自由捕捉，但全年其他時間都禁止捕抓，若民眾在禁採違規採捕、處理、販售或持有馬糞海膽，根據漁業法將可判處3年以下有期徒刑，併科15萬元以下罰金，而澎湖縣府為了保護馬糞海膽，也設檢舉獎金制度，民眾若檢舉非法採捕馬糞海膽並查證屬實，可獲檢舉獎金1萬元，去年就接獲2件檢舉。

澎湖縣農漁局提醒，遊客前來澎湖遊玩，若只是摸潮間帶躺在地上的海膽拍照打卡，並不至於就會嚴格遭罰，但澎湖人不鼓勵這樣的行為，希望遊客愛護海膽、愛護海洋資源，只拍照、不打擾為原則，但若擅自在禁捕期間偷帶走，就可能遭罰並吃上刑責。

據了解，澎湖居民一直以來都有食用學名為「白棘三列海膽」的馬糞海膽習慣，更是當地重要的漁獲收入來源，當地居民更回憶，早年澎湖的海岸潮間帶「遍地是海膽」，幾乎被海膽鋪滿，但近十數年因為海膽太過美味，台灣消費海膽人口劇增，導致澎湖海膽被人為捕採情況嚴重，數量大幅銳減。

民間保育團體曾公布，澎湖野生馬糞海膽從半世紀前的2億顆，數量已銳減至今日的5萬顆，族群數量銳減到只剩4000分之1，瀕臨滅絕，直到2007年澎湖才開始管制馬糞海膽採捕，但每年開採期仍遭大量捕抓，被戲稱為「海膽屠殺日」，甚至到2022年由民間圖體實地調查，澎湖部分海域只見到2顆老年馬糞海膽存活。

為避免物種滅絕，澎湖縣府從2008年起進行海膽繁殖試驗與放流行動，每年都會流放上萬顆海膽幼苗，讓野生海膽不至於在澎湖海域滅絕，但體型較大者仍稀疏，大多為7公分以下的中生代、新生代海膽，同時規定開採期，民眾只能採集8公分以上的個體。