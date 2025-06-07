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台中離譜替代役…摸魚213小時 偷查年輕女電話騷擾她

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中19歲已婚有小孩的謝姓男子到太平區公所調解委員會服替代役，3個月內擅離職務高達213小時，又趁1名年輕女子來電詢問時，想認識對方就偷查她號碼傳訊騷擾；法院以謝賠償女子10萬元調解，依替代役實施條例、個資法，判他拘役40日、3月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，謝男經分發至太平區公所服替代役，卻自2024年5月14日至8月12日間，擅離職役時間累計高達213小時，遠超過替代役實施條例第52條規定，替代役男不得無故不就指定之替代役職役累計逾7日（即168小時以上）。

檢警還發現，謝男2024年7月9日在太平區公所調解委員會擔任替代役時，因1名年輕女子打電話來詢問調解事宜，經總機轉到謝接通，雙方談話結束後，謝為了想進一步認識女子，竟利調解委員會電話系統查到對方手機號碼。

謝並用該號碼加女子「微信」為聯絡人，並持訊傳訊息騷擾對方，因女子不堪其擾報警，由台中市民政局、警方函送偵辦。

台中地院審酌，謝男為替代役未盡義務而擅離職務，影響單位正常執行、破壞替代役制度，又利用服役機會取得女子電話進而非法利用，侵害對方權益造成困擾。

法院考量，謝男犯後坦承，賠償女子10萬元調解，並斟酌他現仍為替代役，且已婚、需扶養1名子女等一切情狀，依替代役役男無故擅離職役累計逾七日罪、違反個人資料保護法，各判他拘役40日、有期徒刑3月，均得易科罰金，緩刑2年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

離職 替代役男 微信 台中市

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