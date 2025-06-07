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被控非法持有槍砲主要零件...他喊冤 二審逆轉還清白

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

雲林丁姓男子3年前購入1把空氣槍，員警據報在住處查獲該槍1支及子彈2顆，經送驗槍彈均無殺傷力，但已貫通金屬槍管為公告槍砲主要組成零件，他喊冤未改造過，一審被判1年並科罰金2萬元，二審當庭勘驗且送鑑定，與製造商提供同款玩具槍相同，兩槍管還可交換組裝，改判無罪。

丁矢口否認未經許可非法持有槍砲主要組成零件，他表示，扣案槍管是他於3年多前在嘉義市火車站附近的生存遊戲店買的，店家說是合法的空氣槍，他買來的時候沒有改造過，他不知道槍管是主要組成零件。

玩具槍製造商當庭確認，該槍是公司所生產的玩具槍無訛。他表示，該型號玩具槍已經生產製造20年，且警政署每年派人至公司視察時，也未曾指明有何疑慮。而扣案空氣槍，經販賣店家及製造商均確認為製造商合法生產玩具槍、且未經變造。

台南高分院合議庭當庭勘驗扣案玩具槍，及店家所提供全新同款玩具槍，二者的外型、大小相同。又將兩槍均送鑑定結果，經認定扣案玩具槍外觀標有型號，且2支槍槍管可互相交換組裝，甚至全新同款玩具槍槍管，也經認定屬公告槍砲主要組成零件。

合議庭認為，丁辯稱扣案玩具槍是向生存遊戲店所購入由製造商生產的玩具槍，堪可採信。該款玩具槍經製造及販賣多年，且警政署歷次派員至生產工廠巡察後，更不曾認定有違法情事，也未能察覺該型號玩具槍槍管，屬公告槍砲主要組成零件，難認丁主觀上有何持有槍砲主要組成零件犯意，因而改判無罪。

台南高分院認為，該款玩具槍經製造及販賣多年，且警政署歷次派員至工廠巡察後，也未能察覺該槍管屬公告槍砲主要組成零件，難認丁男主觀上有何持有槍砲主要組成零件犯意，改判無罪。圖／本報資料照
台南高分院認為，該款玩具槍經製造及販賣多年，且警政署歷次派員至工廠巡察後，也未能察覺該槍管屬公告槍砲主要組成零件，難認丁男主觀上有何持有槍砲主要組成零件犯意，改判無罪。圖／本報資料照

槍枝

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