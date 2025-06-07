聽新聞
0:00 / 0:00
被控非法持有槍砲主要零件...他喊冤 二審逆轉還清白
雲林丁姓男子3年前購入1把空氣槍，員警據報在住處查獲該槍1支及子彈2顆，經送驗槍彈均無殺傷力，但已貫通金屬槍管為公告槍砲主要組成零件，他喊冤未改造過，一審被判1年並科罰金2萬元，二審當庭勘驗且送鑑定，與製造商提供同款玩具槍相同，兩槍管還可交換組裝，改判無罪。
丁矢口否認未經許可非法持有槍砲主要組成零件，他表示，扣案槍管是他於3年多前在嘉義市火車站附近的生存遊戲店買的，店家說是合法的空氣槍，他買來的時候沒有改造過，他不知道槍管是主要組成零件。
玩具槍製造商當庭確認，該槍是公司所生產的玩具槍無訛。他表示，該型號玩具槍已經生產製造20年，且警政署每年派人至公司視察時，也未曾指明有何疑慮。而扣案空氣槍，經販賣店家及製造商均確認為製造商合法生產玩具槍、且未經變造。
台南高分院合議庭當庭勘驗扣案玩具槍，及店家所提供全新同款玩具槍，二者的外型、大小相同。又將兩槍均送鑑定結果，經認定扣案玩具槍外觀標有型號，且2支槍槍管可互相交換組裝，甚至全新同款玩具槍槍管，也經認定屬公告槍砲主要組成零件。
合議庭認為，丁辯稱扣案玩具槍是向生存遊戲店所購入由製造商生產的玩具槍，堪可採信。該款玩具槍經製造及販賣多年，且警政署歷次派員至生產工廠巡察後，更不曾認定有違法情事，也未能察覺該型號玩具槍槍管，屬公告槍砲主要組成零件，難認丁主觀上有何持有槍砲主要組成零件犯意，因而改判無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言