光電收賄、恐嚇勒索案頻傳 嘉檢攜手台電、綠能企業打造防貪網

核三廠2號機上月除役，台灣邁入非核家園，行政院積極推動綠電，台電嘉義區處再生能源申請量破千MW（百萬瓦），綠電大縣雲嘉近年接連發生光電收賄、恐嚇勒索案，嘉義地檢署主動出擊守護綠電，檢察長蔡宗熙昨天到台電嘉義區營業處，主持打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台暨綠能企業聯繫會議，台電、檢方、綠能企業攜手打造防貪網。

嘉市隔壁雲林同屆議會2任議長，先後涉光電收賄案遭司法偵辦；嘉縣去年發生首件光電收賄弊案，義竹鄉公所曾姓建設課長涉向光電業索賄遭法辦；最近東石鄉也發生光電業遭自稱議員助理男子勒索恐嚇，檢方聲押2名涉案被告法官裁准。

台電嘉義區處長許墩貴說，截至5月初，嘉義地區配電級再生能源申請量已達約1248MW，併網量約746MW。為響應能源轉型政策，嘉義區處營造友善輸配電併網環境，受理綠能申設案件，力求行政流程透明化，杜絕外界不當干預，持續與檢廉調機關緊密合作，即時通報妨害綠能產業發展犯罪情資，守護綠能產業永續發展。

打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台暨綠能企業聯繫會議，共25家在地綠能產業代表參加，檢察長蔡宗熙、主任檢察官姜智仁與台電嘉義區處長許墩貴、綠能業者代表，針對強化綠能產業犯罪防制機制、暢通檢舉管道、跨機關合作打擊不法，以及克服綠能產業發展挑戰等議題，交換意見。