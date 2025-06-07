告劉家酸白菜火鍋店「歡迎光臨」害摔倒 包租婆求償2百多萬敗訴

高雄左營知名的酸白菜火鍋名店「劉家酸白菜火鍋」去年遭一名來店內外帶火鍋的「包租婆」提告求償219萬餘元，理由是店門口「歡迎光臨」紅地毯害她騎機車經過時滑倒摔傷，造成骨折害她無法帶看房子損失租金收入，但店家也表示無辜，因騎樓只供行人通行，法官審理後認為明明是包租婆自己違規在先，因此判劉家酸白菜火鍋免賠。

判決書指出，這名50多歲的張姓包租婆去年6月22日下午4點多，到左營介壽路上的劉家酸白菜火鍋外帶酸菜白肉鍋，但準備騎車離開時，卻在店門口迴轉不慎因地上紅色塑膠地毯打滑摔傷，倒地時還被機車壓到左腳當場發出骨頭裂開的聲響，被送到高雄榮總住院好幾天。

張女事後提告劉家酸白菜鍋，認為店家沒有做好防範避免顧客摔傷，害得她不僅住院手術，出院後還因為沒辦法帶看租客看房子，損失租金收入30萬元，就連機車也因此損毀，一共損失109萬5315元，再加上一倍懲罰性賠償金，要求劉家酸白菜鍋總共要賠她219萬630元。

不過劉家酸白菜鍋業者出庭時向法官喊冤，因為張女滑倒的地方是店門前的騎樓，本來就只供行人通行，是張女騎車自己重心不穩滑倒，且質疑求償內容中為何會因受傷而減少房租收入，請求法官駁回張女求償告訴。

橋頭地院法官審理後認為，張女確實因在火鍋店前騎車摔傷後無法工作6個月還需要人照顧，但張女摔傷的地方是店門前供餐廳人員進出的行人通道，並非車道，張女買完酸菜白肉鍋後把火鍋放在腳踏墊上，直接在門口騎樓騎車，不僅違反道路交通安全規則不得在人行道騎車的規定，且張女受傷原因也不是火鍋店服務有何不安全。