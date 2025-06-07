快訊

救了全家！黃金獵犬半夜發現大火 機警叫醒所有人「無人傷亡」被讚爆

周末手機特價優惠！小米14 Ultra砍9千元 三星、蘋果手機最高降萬元

獨／竹聯幫學霸「京葵」羈押照首曝光 昔日霸氣全消了

聽新聞
0:00 / 0:00

告劉家酸白菜火鍋店「歡迎光臨」害摔倒 包租婆求償2百多萬敗訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄左營知名的酸白菜火鍋名店「劉家酸白菜火鍋」去年遭一名來店內外帶火鍋的「包租婆」提告求償219萬餘元，理由是店門口「歡迎光臨」紅地毯害她騎機車經過時滑倒摔傷，造成骨折害她無法帶看房子損失租金收入，但店家也表示無辜，因騎樓只供行人通行，法官審理後認為明明是包租婆自己違規在先，因此判劉家酸白菜火鍋免賠。

判決書指出，這名50多歲的張姓包租婆去年6月22日下午4點多，到左營介壽路上的劉家酸白菜火鍋外帶酸菜白肉鍋，但準備騎車離開時，卻在店門口迴轉不慎因地上紅色塑膠地毯打滑摔傷，倒地時還被機車壓到左腳當場發出骨頭裂開的聲響，被送到高雄榮總住院好幾天。

張女事後提告劉家酸白菜鍋，認為店家沒有做好防範避免顧客摔傷，害得她不僅住院手術，出院後還因為沒辦法帶看租客看房子，損失租金收入30萬元，就連機車也因此損毀，一共損失109萬5315元，再加上一倍懲罰性賠償金，要求劉家酸白菜鍋總共要賠她219萬630元。

不過劉家酸白菜鍋業者出庭時向法官喊冤，因為張女滑倒的地方是店門前的騎樓，本來就只供行人通行，是張女騎車自己重心不穩滑倒，且質疑求償內容中為何會因受傷而減少房租收入，請求法官駁回張女求償告訴。

橋頭地院法官審理後認為，張女確實因在火鍋店前騎車摔傷後無法工作6個月還需要人照顧，但張女摔傷的地方是店門前供餐廳人員進出的行人通道，並非車道，張女買完酸菜白肉鍋後把火鍋放在腳踏墊上，直接在門口騎樓騎車，不僅違反道路交通安全規則不得在人行道騎車的規定，且張女受傷原因也不是火鍋店服務有何不安全。

法官最終判決，火鍋店業者並沒有故意或過失而侵害張女權利，也沒有提供服務不符合科技或專業水準可合理期待的安全性，因此判張女沒有理由求償，張女提出的告訴全數駁回。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影
橋頭地方法院。記者巫鴻瑋／攝影

騎樓 行人 火鍋

延伸閱讀

年度最大優惠！ 小火鍋霸主六扇門「新鍋買一送一」百店同慶 北投新門店打造最強「自助吧吃到飽」

火鍋界愛馬仕二本松爆違建行賄 北市建管處前股長15萬元交保

前股長涉貪放水火鍋店違規 北市建管處：配合司法調查

獨／台南28年「瑞穗沙茶爐」突熄燈！一票粉絲錯愕：最愛的火鍋店

相關新聞

告劉家酸白菜火鍋店「歡迎光臨」害摔倒 包租婆求償2百多萬敗訴

高雄左營知名的酸白菜火鍋名店「劉家酸白菜火鍋」去年遭一名來店內外帶火鍋的「包租婆」提告求償219萬餘元，理由是店門口「歡...

「龍華部隊」下士迷上「楓之谷」 玩3月賠上一生

曾姓男子高中職畢業後隨即投入軍旅，在陸軍六軍團五三工兵群服役近8年，去年5月間，遭人檢舉涉嫌在營區內賭博類的風之谷線上遊...

第三方支付涉洗錢54.6億 多人起訴

第三方支付業者易沛網路科技公司，被控替「九州」、「3A娛樂城」等博弈集團洗錢47點5億元，另協助地下期貨代收投資款7億餘...

誣告、酒駕輕微？法官判免刑被質疑

鄒姓女子謊報失竊10萬元被依誣告罪起訴，她犯後不認罪、審理也未到庭，法院以情節輕微判免刑；黃姓男子接連酒駕，兩度都獲免刑...

湖口農地違法出租便利商店 地主不甩多次裁罰遭判刑

新竹徐男在湖口擁有一塊田，未經許可，在土地上鋪水泥蓋農舍後，跟便利商店簽訂10年租約，多次遭新竹縣政府裁罰，直到去年底經...

中正大學旁桌遊館林立 警衝場破德州撲克賭場...學生賭客就有8人

中正大學附近桌遊館如雨後春筍般出現，有業者以德州撲克協會名義舉辦限時錦標賽，實際提供賭客以現金兌換籌碼，警方6月3日持搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。