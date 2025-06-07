聽新聞
0:00 / 0:00

誣告、酒駕輕微？法官判免刑被質疑

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

鄒姓女子謊報失竊10萬元被依誣告罪起訴，她犯後不認罪、審理也未到庭，法院以情節輕微判免刑；黃姓男子接連酒駕，兩度都獲免刑仍三犯。類似判決引發法界議論，質疑法官太過「佛心」，認為法官判免刑理由應說服大眾，否則易引起不公平觀感。

刑法61條規定，若情節輕微，顯可憫恕減刑後仍嫌過重，得免除其刑。有法官解釋免刑制度是以被告有罪，但免予執行，形同犯錯不必受罰，免刑判決理由須讓大眾信服，應說明何為情堪憫恕，否則外界觀感不佳。

檢警調查鄒女去年搭高鐵到台中，向警方謊稱事前在台北車站上廁所遭竊10萬元，鄒女說詞反覆，警方調閱監視器也不符，她被依誣告罪嫌起訴；台中地院傳喚鄒女未到庭，法官比對相關證據，認定她犯行明確。

中院表示，鄒女誣告雖不可取，但犯罪情節輕微，就算用刑法59條情堪憫恕予以減刑後，猶嫌過重。

桃園黃男曾販毒遭判16年，2016年假釋，之後酒駕被抓判免刑，同年9月再犯，法院以他假釋後有當志工及捐款，若再回監執行6年殘刑，讓他更生努力化為烏有，罕見再判免刑。

司法官

延伸閱讀

男彰化闖紅燈逆向拒檢 警開17張罰單至少罰3萬元

台中男逼拍少女裸照強迫吃穢物 賠40萬二審再減刑

調查官余正煌自訴林智堅論文抄襲遭控誣告 非憑空捏造不起訴

吃定了？販毒假釋男酒駕屢犯 法官兩度免刑：再關6年太殘酷

相關新聞

第三方支付涉洗錢54.6億 多人起訴

第三方支付業者易沛網路科技公司，被控替「九州」、「3A娛樂城」等博弈集團洗錢47點5億元，另協助地下期貨代收投資款7億餘...

誣告、酒駕輕微？法官判免刑被質疑

鄒姓女子謊報失竊10萬元被依誣告罪起訴，她犯後不認罪、審理也未到庭，法院以情節輕微判免刑；黃姓男子接連酒駕，兩度都獲免刑...

湖口農地違法出租便利商店 地主不甩多次裁罰遭判刑

新竹徐男在湖口擁有一塊田，未經許可，在土地上鋪水泥蓋農舍後，跟便利商店簽訂10年租約，多次遭新竹縣政府裁罰，直到去年底經...

中正大學旁桌遊館林立 警衝場破德州撲克賭場...學生賭客就有8人

中正大學附近桌遊館如雨後春筍般出現，有業者以德州撲克協會名義舉辦限時錦標賽，實際提供賭客以現金兌換籌碼，警方6月3日持搜...

影／「又是你」高雄警追丟通緝犯...隔1個月臨檢巧遇 這次他認栽

高雄陳姓男子涉妨害公務等罪嫌遭通緝，4月間他遇到警方要查他身分，突然拔腿逃竄無蹤，沒想到事隔1個多月，他在遊藝場又遇警方...

開奧迪名車卻拖欠18萬稅費！路邊停車通報漏行蹤...查扣清償

彰化溪州1名男子坐擁奧迪百萬進口名車，卻積欠稅費93件、近18萬元不繳，行政執行署彰化分署最近利用路邊停車格收費即時系統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。