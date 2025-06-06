新北警涉訴訟非法蒐集個資 檢方起訴盼從重量刑

新北市潘姓員警執行公務時與民眾發生糾紛遭提告，他登入系統以不實事項查詢民眾個資，還不當蒐集22名員警個資，新北檢方依違反個資法等罪嫌起訴潘男，建請從重量刑。

根據起訴書，潘男執行公務時遭民眾提告刑事案件，他以內政部警政署警政知識聯網系統權限，在勤區查察處理系統及刑案知識系統查詢個人案件清單等，並於查詢用途欄位，不實登載警勤區查訪、舉發交通違規等事項，藉此得知案件的檢察官承辦股及相關偵審進度。

另外，潘男時與民眾發生糾紛而提出告訴，他以權限登入刑事資訊系統，於查詢用途欄位，不實登載舉發交通違規、偵辦毒品案、偵辦刑事案件等事項，查詢民眾車籍、住所等資料，以此不當蒐集及利用個資。

潘男甚至為了欲得知媒體報導美女警花等警察人員的個資，以警用行動載具及智慧型手機登入系統，輸入警察人員身分證字號，查詢年籍、車籍、相片及住所等，以此方式不當蒐集22名員警個資。

檢方因偵辦潘男遭民眾提告妨害自由案件，發現此事而主動簽分偵辦。潘男在檢方第二次訊問中，坦承部分犯行，但隨後否認所有犯行，辯稱帳號、密碼曾遭盜用等。檢方依據公務員登載不實準公文書、公務員假借職務上機會非法蒐集利用個人資料等罪嫌起訴潘男。

檢方審酌，潘男身為警務人員，108年因執行公務對曹姓民眾犯公務員假借職務上權力、機會犯傷害罪，案件歷經偵審程序，未見潘男省悟，於執行勤務期間，仍習以言語唆動民眾情緒，發生衝突，且為知悉自己提告案件進度，利用職務機會濫查民眾個資，又濫用權力查詢警察人員個資，建請法院從重量刑，且勿以緩刑諭知，以儆效尤。