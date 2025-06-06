台中男逼拍少女裸照強迫吃穢物 賠40萬二審再減刑

台中李姓男子持少女不雅片騷擾對方數月威脅散布， 還逼她再拍自慰影片，甚至脅迫吃排泄物、塗抹身上；法院ㄧ審以李認罪、賠償，以情堪憫恕減刑後依兒童及少年性剝削防制條例判他6年4月，二審考量李自始認罪、賠40萬元調解成立，認ㄧ審判太重，撤銷改判李5年8月，仍可上訴。

檢警調查，李男（21歲）2023年在LINE巡組「飆車場」取得少女不雅影片、IG帳號，同年5月至9月私訊對方恫嚇稱「要把不雅片傳到學校」、「告訴你媽媽、朋友」，甚至還說「找別人去學校強姦妳。」

少女擔心受怕，只能依李男指示拍自慰、露下體，及拍攝吃排泄物並塗抹在身上等影像再傳給對方，因李男再要求見面，少女身心俱疲告知家人報警才曝光。

台中地院ㄧ審時，李坦承不諱，有IG對話、扣案手機影像等可佐，李並和少女賠償、調解成立；ㄧ審認為李犯後已盡努力補償，其惡性與犯罪情節尚非至為重大，若處以最輕7年有期徒刑，仍嫌過苛，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

ㄧ審審酌，李為逞私慾以脅迫手段逼拍不雅片，威脅對方吃排泄物等違反人性尊嚴行為，且其手機中還有向多名網友索取性影像對話，加上之前才犯對未滿14歲女子猥褻罪獲判緩刑，緩刑期間內再犯，依脅迫使少年自行拍攝性影像罪判他6年4月，李不服上訴。

台中高分院二審查，李男在第一次警詢就坦承犯行，之後偵查、審理均為認罪答辯，並願意賠償少女40萬元調解成立，認為他初期就坦白面對自己過錯，有效節省司法資源、賠償，犯後態度有利的量刑因子應受較多評價，一審僅就刑法第59條減刑，有評價過度。