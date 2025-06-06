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中正大學旁桌遊館林立 警衝場破德州撲克賭場...學生賭客就有8人

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

中正大學附近桌遊館如雨後春筍般出現，有業者以德州撲克協會名義舉辦限時錦標賽，實際提供賭客以現金兌換籌碼，警方6月3日持搜索票衝場，查扣賭具、籌碼、主機及帳冊等，並逮捕負責人33歲謝姓男子，以及荷官、賭客共21人，詢後依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

警方指出，33歲謝姓男子1月租下大學周邊平房，以德州撲克協會名義舉辦限時錦標賽，聯手大學德州撲克社團吸引學生賭客，其中查獲學生賭客有8人，以現金兌換籌碼方式，將抽頭金偽裝成手續費方式供不特定人參與競賽賭博，賭局結束後可再將籌碼兌換成現金。

民雄警分局與嘉義縣刑警大隊接獲情報，動員大批員警持搜索票至民雄鄉1處桌遊館，逮捕33歲謝姓男子現場負責人、荷官2人、工作人員1人、賭客17人，共21人，查扣賭資6萬多元、籌碼、賭具、監視器鏡頭、主機、帳冊及工作手機、電腦等證物。

警方指出，桌遊館平時以聯名折扣、額外獎勵等噱頭藉以招攬不特定賭客聚賭，謝男招攬賭客聚賭，且無營業登記執照，也無合法協會立案證明，全案依涉嫌公然賭博罪移送賭客15人，並將經營職業賭場負責人謝男及員工等6人依刑法營利賭博罪移送法辦。

民雄警分局長吳俊德說，許多非法賭場以申請撲克協會或競技協會等方式經營職業賭場，以合法掩護非法，假藉比賽、訓練等名義，行賭博之實，規避警方查緝，絕不容許非法經營賭博，也杜絕以協會為名從事賭博行為，將持續掃蕩賭博，穩定社會治安。

中正大學旁桌遊館數量近期劇增，警方日前接獲非法賭博情資，持搜索票破獲違法德州撲克賭場。記者黃于凡／翻攝
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中正大學旁桌遊館數量近期劇增，警方日前接獲非法賭博情資，持搜索票破獲違法德州撲克賭場。記者黃于凡／翻攝
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