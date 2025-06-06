影／「又是你」高雄警追丟通緝犯...隔1個月臨檢巧遇 這次他認栽

高雄陳姓男子涉妨害公務等罪嫌遭通緝，4月間他遇到警方要查他身分，突然拔腿逃竄無蹤，沒想到事隔1個多月，他在遊藝場又遇警方臨檢，被同1名警員認出來，「逃得了一時，逃不過一世」，這次他無處逃跑，只好認栽。

據了解，陳姓男子（37歲）涉妨害公務、公共危險罪嫌，4月間分別由高雄、橋頭2地檢署發布通緝。4月30日他在高雄市前金區六合二路與明星街口某檳榔攤，遇員警上前要盤查他，他立即拔腿竄入附近小巷，警員追去，但他仍逃逸無蹤。

6月3日晚間，高雄市警新興分局前金分駐所員警在六合二路某遊藝場臨檢，其中1名警員正是當時追陳姓男子的警員，見他正在玩遊戲機，立即和同事圍上查他身分，才發現他被通緝，立即逮捕他。