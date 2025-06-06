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開奧迪名車卻拖欠18萬稅費！路邊停車通報漏行蹤...查扣清償

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化溪州1名男子坐擁奧迪百萬進口名車，卻積欠稅費93件、近18萬元不繳，行政執行署彰化分署最近利用路邊停車格收費即時系統自動比對車牌，在員林市路邊停車格找到這輛車，即時查封並拖吊，車主才同意分期清償。

行政執行署彰化分署表示，今年四月起，攜手彰化縣政府交通處實施「義務人車輛路邊停車通報暨執行專案計畫」，利用路邊停車格收費即時系統自動比對車牌，揪出積欠稅費的民眾，單是頭一個月內，就已通報91部輛，成功查封其中11輛車，追回欠款69萬7386元。

彰化分署表示，溪州鄉這名男子雖然坐擁奧迪進口名車， 卻積欠綜所稅、勞健保費、牌照稅及多件交通罰單共93件、滯欠18萬元不繳，從2023年起，被陸續移送至法務部行政執行署彰化分署執行。

彰化分署指出，經利用路邊停車格收費即時系統自動比對車牌追查，日前通報這輛迪奧房車停放在員林市的路邊停車格被通報，執行人員立即趕赴現場，即時查封並拖吊。

這名欠債人向書記官表示，這輛奧迪房車平常接送家中長輩就醫使用，因經濟上有困難，無力一次清償全部欠款，要求執行人員體恤困境，執行署因此同意他先繳5萬元並辦理分期後，將車輛暫時發還給他保管使用，待明年繳清所滯欠的93件案件，即可解除查封狀態，讓車輛免於法拍抵償。

彰化分指出，此專案運用科技執法，以本案為例，從執行人員收到這輛奧迪房車的停車通報起算，由彰化市趕赴員林市完成查封，費時不到1小時即可完成，大幅縮減了過去靠人力巡邏追車所花費的勞力與時間負擔。

最近利用路邊停車格收費即時系統自動比對車牌，在員林市找到這輛車，即時查封並拖吊。 圖／執行署彰化分署提供
最近利用路邊停車格收費即時系統自動比對車牌，在員林市找到這輛車，即時查封並拖吊。 圖／執行署彰化分署提供
最近利用路邊停車格收費即時系統自動比對車牌，在員林市找到這輛車，即時查封並拖吊。 圖／執行署彰化分署提供
最近利用路邊停車格收費即時系統自動比對車牌，在員林市找到這輛車，即時查封並拖吊。 圖／執行署彰化分署提供

奧迪 停車格

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