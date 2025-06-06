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陸軍二兵入伍10天就逃兵 還跑去物流公司上班被拘提
羅姓男子入伍後在陸軍步兵第101旅服役，未料他10天後放假離營就逃兵，非但沒按時回營區還躲到朋友家，甚至直接到物流公司應徵上班，但羅男逃兵11天就被憲兵隊持拘票逮到送辦，法院以他枉顧軍隊紀律、影響國防安全，依妨害兵役罪判他3月徒刑，可上訴。
檢方、憲兵隊調查，羅男（21歲）2024年12月17日入伍，為陸軍步兵第101旅二兵，他同月27日早上8點因休假離營，依規定應於29日晚上9點前收假返回101旅。
未料羅男不遵守時間收假，反而跑到不知情的朋友住處躲藏，甚至還到物流公司應徵上班，因101旅當晚點名發現少人隨即通知憲兵隊介入，直到2025年1月9日軍方才持拘票抓到羅男，依法移送台中地檢署偵辦。
檢方訊時，羅男坦承不諱，有憲兵隊詢問證述、違紀離營通報及軍人逃亡事件調查報告等可佐，檢方依陸海空軍刑法意圖長期脫免職役而離去職役罪嫌起訴他。
台中地院審酌，羅男身為現役軍人，卻意圖長期脫免職役而離去職役，法治觀念淡薄，枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，影響部隊管理及國防安全，考量他犯後坦承，依意圖長期脫免職役而離去職役罪判他3月徒刑，得易科罰金。
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