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網友誣指立委翁曉玲搞師生戀是小三 加重誹謗簡易判決處刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鄭姓男子不滿國民黨立委翁曉玲，去年在Thread、臉書社團「賴清德總統、蕭美琴副總統後援會」發文誣指翁曉玲介入別人婚姻、搞師生戀強迫已婚教授娶她。台北地檢署今偵結，認定鄭涉犯公然侮辱、加重誹謗罪，聲請簡易判決處刑。

檢方調查，鄭男在去年12月23日再無任何證據基礎下，沒有查證就在Thread、臉書社團「賴清德總統、蕭美琴副總統後援會」、「台灣正義聯盟！王定宇委員粉絲團」不實發文，發文內容誣指翁曉玲「驚世立委」介入別人婚姻的小三，搞師生戀強迫已婚教授娶她，當助理教授靠著已婚教授升級副教授，最後還罵「臭G排」。

全案由翁曉玲向刑事局報案，警方查獲發文者鄭男用本名在臉書發文，用暱稱在Thread發文，移送法辦。檢方認定，鄭男涉犯公然侮辱、加重誹謗罪，聲請簡易判決處刑。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

立委翁曉玲。記者王宏舜攝影／聯合報系資料照片
立委翁曉玲。記者王宏舜攝影／聯合報系資料照片

賴清德 翁曉玲 婚姻

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