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台中男刺死母稱「遭偏心對待」兄憤慨：媽媽為他操碎了心

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中許姓男子和母親因電視網路起激烈口角，在住家兼咖啡廳持刀刺死媽媽，又稱長期遭不公平對待，認為母親偏心哥哥；法院今傳許的哥哥到庭，許兄憤慨說，母親為弟弟操碎了心，怕救不了他才留在身邊，自己只是有能力讓父母放心，這到底是偏心誰，根本是弟弟自己的問題。

檢警調查，許男（36歲）2024年4月10日在北屯區住處間咖啡廳，和母親因電視網路問題發生激烈口角，他竟持刀狠刺母親胸口斃命，犯後稱長期受不公平對待，認為母親偏愛哥哥，覺得被逼到角落激憤下手，檢方依家暴殺人罪嫌起訴，經台中地院改由一般程序審理。

中院今傳替許男精神鑑定的黃姓醫師作證，黃說許犯案前曾左思右想，最終仍殺害母親，被父親打一巴掌後就配合警方調查，根據歷次訪談，結論認定他行為時具完全責任能力。

許男的哥哥因長期在香港工作，中院今傳他回台出庭作證，許兄今均已「被告」稱呼許男，而非直接稱他弟弟，他表示知道被告情緒狀況，也曾目睹其激動時會全身發抖，近年幾次回家雖看不慣被告對父母不敬態度，但又怕挑動其情緒提高衝突。

許的辯護人詢問，許兄兒時是否因和許吵叫而拿刀，許兄說確實曾有拿刀管教一事，具體細節不記得，該事件也成為家庭歷年多次爭執被翻出的舊帳，或是打電話來逼他道歉。

由於許男控訴母親長期對哥哥偏心，自己受刺激才殺人，許兄今坦言說，在他眼裡媽媽將被告留在身邊，母親為其操碎了心，就連被告過去有輕生舉動，母親甚至口出「要去陪他、去陰間照顧他」，他聽到傷心不已，母親寧願陪伴不懂事的孩子，而非為了他保重身體。

許兄憤慨哽咽說道，母親知道被告的身心狀況，怕救不了他才選擇一直留在身邊，這究竟是偏心誰，他只是有能力自主、讓父母放心，卻被說成爸媽偏心他，實際上都是被告自己的問題。

審判長高增泓最後詢問許有何想問哥哥的話，許除先向媽媽道歉並詢問哥哥，你既然認為我有攻擊傾向，這幾年你回家跟我借PS4遊戲機，為何還敢坐在我旁邊？

許兄沈默幾秒後說，這是多麼不成熟的問題，他多久才回家一次，難道會刻意躲家人遠遠的嗎，他真的不知道自己在回答什麼。

許最後又擅自發言，經法官、法警制止仍不停，表示自己去跑外送3年，沒有拿爸媽一毛錢。

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許男在住家兼經營的咖啡廳和母親衝突，竟持主廚刀活活刺死母親。圖／報系資料照
許男在住家兼經營的咖啡廳和母親衝突，竟持主廚刀活活刺死母親。圖／報系資料照

父母 母親 咖啡廳

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