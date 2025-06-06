調查官余正煌自訴林智堅論文抄襲遭控誣告 非憑空捏造不起訴
調查官余正煌揭露前新竹市長林智堅論文抄襲，2022年提出林智堅違反著作權法自訴，遭告發誣告罪。台北地檢署調查認為，余正煌完成碩士論文口試時間早於林智堅，自訴案達成調解撤回，余提自訴非憑空捏造，犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。
檢調日前追查中信證券前營業員陳柏銓詐欺、吸金等案件，查出余正煌涉違反個人資料保護法，余任職總統府侍衛室的軍職女友范綾玉，因軍情局軍官學長侯俊榮，參與陳柏銓介紹的公司債投資案，虧損930萬元，余涉非法查詢個資遭搜索約談後交保，今年3月調往台東縣調查處。
余正煌和林智堅2016年至2017年間都是台灣大學國家發展研究所研究生。林2017年1月間發表「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例」的碩士論文；余2016年7月間完成口試所發表「2014新竹市長選舉研究：以林智堅勝選的政治社會基礎分析」碩士論文。
余正煌遭告發，涉基於使他人受刑事處分，用台大違反學術倫理審定委員會認定的2論文相似度超過40%，林的論文已被國家圖書館、全國博碩士論文資訊網站下架等為由，2022年9月29日向台北地方法院對林提出違反著作權法自訴涉誣告罪。
檢方認定，告發人以陳明通對教育部訴願委員會補充說明及「2022的學倫獵巫事件簿」為證據，但根據林的論文疑違反學術倫理調查報告，余完成碩士論文口試時間早於林，且林的論文將余論文列為參考文獻，自訴案非全然無稽或憑空捏造，自訴達成調解並撤回。全案難認誣告，余罪嫌不足，且無傳喚必要，給予不起訴處分。
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