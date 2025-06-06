快訊

無國界醫生現場：以色列在加薩可能構成危害人類罪

川普揚言取消政府合約 馬斯克嗆讓SpaceX「飛龍號退役」又把話收回

川習熱線90分鐘：關稅戰是川普錯誤一招？

調查官余正煌自訴林智堅論文抄襲遭控誣告 非憑空捏造不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

調查官余正煌揭露前新竹市長林智堅論文抄襲，2022年提出林智堅違反著作權法自訴，遭告發誣告罪。台北地檢署調查認為，余正煌完成碩士論文口試時間早於林智堅，自訴案達成調解撤回，余提自訴非憑空捏造，犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

檢調日前追查中信證券前營業員陳柏銓詐欺、吸金等案件，查出余正煌涉違反個人資料保護法，余任職總統府侍衛室的軍職女友范綾玉，因軍情局軍官學長侯俊榮，參與陳柏銓介紹的公司債投資案，虧損930萬元，余涉非法查詢個資遭搜索約談後交保，今年3月調往台東縣調查處。

余正煌和林智堅2016年至2017年間都是台灣大學國家發展研究所研究生。林2017年1月間發表「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例」的碩士論文；余2016年7月間完成口試所發表「2014新竹市長選舉研究：以林智堅勝選的政治社會基礎分析」碩士論文。

余正煌遭告發，涉基於使他人受刑事處分，用台大違反學術倫理審定委員會認定的2論文相似度超過40%，林的論文已被國家圖書館、全國博碩士論文資訊網站下架等為由，2022年9月29日向台北地方法院對林提出違反著作權法自訴涉誣告罪。

檢方認定，告發人以陳明通對教育部訴願委員會補充說明及「2022的學倫獵巫事件簿」為證據，但根據林的論文疑違反學術倫理調查報告，余完成碩士論文口試時間早於林，且林的論文將余論文列為參考文獻，自訴案非全然無稽或憑空捏造，自訴達成調解並撤回。全案難認誣告，余罪嫌不足，且無傳喚必要，給予不起訴處分。

調查局調查官余正煌（右一）及國防部軍事情報局軍官侯俊榮（左一）疑因陳柏銓吸金案涉不法，遭檢調搜索約談。記者曾原信／攝影
調查局調查官余正煌（右一）及國防部軍事情報局軍官侯俊榮（左一）疑因陳柏銓吸金案涉不法，遭檢調搜索約談。記者曾原信／攝影

論文抄襲 余正煌

延伸閱讀

謊報案10萬遭竊...女不認罪不出庭卻獲免刑 法界：法官過分佛心

「人生被暫停」台大碩六生嘆寫不出論文 過來人喊善用1工具

教授當場丟論文進ChatGPT 學生傻眼：不怕被拿去訓練AI？

北市議員陳怡君遭控詐領助理費 士檢偵結起訴7人

相關新聞

柯文哲律師質疑勘驗硬碟破壞證據 翟本喬以專業曝手法：有人要讓法官背鍋

台北地方法院審理京華城案，昨（５）日勘驗關鍵硬碟，但柯文哲的律師質疑法官破壞證據真實性，法庭氣氣顯得火爆、尷尬。

台中男刺死母稱「遭偏心對待」兄憤慨：媽媽為他操碎了心

台中許姓男子和母親因電視網路起激烈口角，在住家兼咖啡廳持刀刺死媽媽，又稱長期遭不公平對待，認為母親偏心哥哥；法院今傳許的...

解除限境都遵期返國 辜仲諒繳1.5億去大陸3天拚棒球

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉違反銀行法判刑7年8月，限制出境、出海8月。辜以身為亞洲棒球總會長要前往大陸請求解禁；台...

謊報案10萬遭竊...女不認罪不出庭卻獲免刑 法界：法官過分佛心

鄒姓女子搭高鐵到台中，明知身上沒帶10萬元現金，卻向鐵路警察報案稱在台北車站遭竊，檢警耗費心力調監視器勘驗、傳訊證人，依...

陸軍二兵入伍10天就逃兵 還跑去物流公司上班被拘提

羅姓男子入伍後在陸軍步兵第101旅服役，未料他10天後放假離營就逃兵，非但沒按時回營區還躲到朋友家，甚至直接到物流公司應...

網友誣指立委翁曉玲搞師生戀是小三 加重誹謗簡易判決處刑

鄭姓男子不滿國民黨立委翁曉玲，去年在Thread、臉書社團「賴清德總統、蕭美琴副總統後援會」發文誣指翁曉玲介入別人婚姻、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。